Unity uvaja nove pristojbine za razvijalce iger

By

Unity Technologies je pred kratkim napovedal znatno spremembo svoje strukture pristojbin za razvijalce iger. Podjetje bo zdaj sledilo namestitvam iger in prihodkom kot del njihove nove pristojbine za izvajanje Unity. Ta pristojbina temelji na številu prenosov kvalificirane igre s strani uporabnikov. Unity verjame, da bo zaračunavanje začetne pristojbine, ki temelji na namestitvi, ustvarjalcem omogočilo, da obdržijo tekoče finančne dobičke od sodelovanja igralcev, v nasprotju z modelom delitve prihodkov.

Vendar pa lahko ta pavšalni znesek skrbi razvijalce iger, ki prodajajo igre po nižji ceni. Nadomestilo Unity Runtime Fee bo dodaten strošek poleg drugih nadomestil, kot je 30-odstotno znižanje Steama. Nova struktura pristojbin vpliva na različne ravni uporabnikov Unity:

Unity Personal in Unity Plus: razvijalci, ki so v zadnjih 200,000 mesecih zaslužili 12 USD ali več in imajo vsaj 200,000 namestitev iger v življenju.

Unity Pro in Unity Enterprise: razvijalci, ki so v zadnjih 1,000,000 mesecih zaslužili 12 USD ali več in imajo vsaj 1,000,000 namestitev iger v življenju.

Ta struktura pristojbin bo začela veljati 1. januarja 2024. Unity je pojasnil, da pristojbina za namestitev ne bo uporabljena za nazaj. Zaračunane bodo samo dodatne namestitve, ko bodo doseženi pragovi. Vendar igram, ki ne dosegajo pragov ali niso monetizirane, ne bo treba plačati pristojbin. Predvsem bo Unity odstranil tudi letno omejitev prihodkov za osebni načrt Unity.

Eden od pomislekov, ki so ga izpostavili razvijalci, so posledice sledenja namestitvi na zasebnost. Unity ni zagotovil jasnih podrobnosti o tem, kako natančno bo sledenje delovalo. Poleg tega je treba dodatno pojasniti vprašanja, kot je štetje ključev iger v dobrodelnih paketih in sledenje zakonitim plačanim namestitvam ob prisotnosti piratskih različic.

S temi novimi pristojbinami lahko razvijalci začnejo razmišljati o alternativah, kot je brezplačen in odprtokodni Godot Engine. Videti je treba, kako se bo industrija odzvala na spremembe Unityja in ali bodo kakor koli vplivale na priljubljenost platforme.

Viri:

GamingOnLinux.com