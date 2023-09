Unity napoveduje nove stroške za namestitev iger z Unity Engine

Unity, vodilna platforma za razvoj iger, je pred kratkim objavila, da bo uvedla novo plačilo za vsako igro, nameščeno z Unity Engine. Ta pristojbina, znana kot pristojbina za izvajanje Unity, bo veljala za igre, ki so v preteklem letu presegle določen prag prihodka in število namestitev v celotnem obdobju trajanja.

Posebni pragovi in ​​pristojbine se razlikujejo glede na vrsto naročnine na Unity, ki jo ima razvijalec. Za uporabnike Unity Personal in Unity Plus je prag dohodka nastavljen na 200,000 USD na leto, s številom namestitev v vsej svoji življenjski dobi 200,000. Po drugi strani pa imata računa Unity Pro in Unity Enterprise višji prag 1 milijon USD prihodkov na leto in 1 milijon doživljenjskih namestitev.

Pristojbine za preseganje teh pragov so prav tako različne za vsako vrsto naročnine. Razvijalcem Unity Personal bomo zaračunali 0.20 USD za vsako namestitev nad pragom, medtem ko računi Unity Enterprise plačajo le 0.01 USD za vsako namestitev nad 2 milijona. Razvijalci na nastajajočih trgih prejmejo znižane pristojbine, pri čemer računi Unity Personal plačajo 0.02 USD na namestitev, računi Enterprise pa 0.005 USD na namestitev.

Predvsem bodo te pristojbine veljale tudi za obstoječe igre, zgrajene na Unity, če bodo dosegle prag prihodka in števila namestitev. Pomembno je omeniti, da pristojbina Unity Runtime ne velja za aplikacije, ki niso igre na srečo.

Unity upravičuje uvedbo te pristojbine s poudarjanjem, da se ob vsakem prenosu igre namesti tudi Unity Runtime. Podjetje verjame, da pristojbina, ki temelji na namestitvi, ohranja finančne dobičke od sodelovanja igralcev za ustvarjalce, v nasprotju z modelom delitve prihodkov.

Poleg teh sprememb je Unity napovedal umik svoje naročniške stopnje Unity Plus. Obstoječi naročniki Plus bodo imeli možnost enoletne nadgradnje na Unity Pro po ceni Plus.

Unity Engine, znan po svojih vsestranskih in zmogljivih zmožnostih za razvoj iger, se ponaša z milijardami prenosov mesečno. Namen te nove strukture honorarjev je podpirati nenehno rast in razvoj ustvarjalcev iger, hkrati pa ohranjati celovitost ekosistema Unity.

