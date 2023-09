Novo partnerstvo med Univerzo v Limericku in Dell Technologies za pospeševanje raziskav raka

Novo partnerstvo med Univerzo v Limericku in Dell Technologies naj bi revolucioniralo raziskave in diagnostiko raka z uporabo tehnološko usmerjenih rešitev. Namen sodelovanja je izboljšati zmogljivosti digitalnega raziskovalnega centra za raka Univerze v Limericku, zlasti na področju onkologije.

Ključni vidik tega partnerstva je razvoj platforme umetne inteligence (AI), ki jo je razvil Dell in je bila zasnovana posebej za Digital Cancer Research Center. Ta platforma bo kliničnim zdravnikom omogočila učinkovitejšo oskrbo bolnikov z B-celičnim limfomom z izboljšanjem časa diagnosticiranja in izboljšanjem možnosti zdravljenja. Poleg tega bo olajšal napovedne in diagnostične raziskave, kar bo raziskovalcem omogočilo ustvarjanje virtualne predstavitve ali "digitalnega dvojčka" bolnikov. To bo zagotovilo dragocene vpoglede v strategije zdravljenja in pomoč pri razvoju osebnih terapij.

Raziskovalci Digital Cancer Research Center so trenutno osredotočeni na raziskovanje vloge kolagena pri napredovanju tumorja in širjenju po telesu. Z odkrivanjem načinov za blokiranje kolagena upajo, da bodo našli nove pristope za zdravljenje tumorjev, preden metastazirajo.

Profesor Paul Murray, direktor enote za digitalno patologijo Digital Cancer Research Centre, je izrazil navdušenje nad novim partnerstvom in poudaril potencial za napredek pri razumevanju razvoja raka in izboljšanje oskrbe bolnikov. Catherine Doyle, poslovodna direktorica Dell Technologies Ireland, je poudarila pomen platforme, ki jo poganja umetna inteligenca, pri zagotavljanju natančnih zdravljenj in dvigovanju kliničnih raziskav v nove višine.

To partnerstvo predstavlja pomemben korak naprej v boju proti raku, s potencialom, da močno vpliva na nešteto življenj. Predstavlja moč sodelovanja med akademskimi krogi in tehnološkimi podjetji za spodbujanje inovacij v zdravstvu.

Viri: Univerza v Limericku, Dell Technologies