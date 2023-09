Boj terminskih terminskih pogodb za delnice v ZDA, medtem ko trgovci čakajo na Applove dogodke in gospodarske podatke

By

Terminske pogodbe ameriških delnic se soočajo z izzivi, saj trgovci ostajajo previdni pred Applovim tržnim dogodkom in ključnimi podatki o inflaciji in prodaji na drobno. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.2 %, terminske pogodbe Dow Jones Industrial Average za 0.2 %, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.3 %. V ponedeljek se je industrijski indeks Dow Jones zvišal za 0.25 %, S&P 500 za 0.67 %, Nasdaq Composite pa za 1.14 %.

Trgovci se obotavljajo glede večjih stav zaradi prihajajočih tržnih katalizatorjev. Applove delnice so nekoliko višje, saj vlagatelji čakajo na marketinški dogodek podjetja, na katerem naj bi razkrili nove telefone iPhone. Dogodek lahko močno vpliva na trg. Poleg Applovega dogodka bo apetit po velikih tehnoloških delnicah preizkušen tudi z borzo ARM v New Yorku v vrednosti 50 milijard dolarjev. IPO je bil že 10-krat presežen, kar kaže na obetavno povpraševanje, ki bi lahko vodilo do revizije cene IPO navzgor.

Drug dejavnik, ki vpliva na razpoloženje na trgu, so referenčni stroški 10-letnega izposojanja v ZDA, ki so blizu najvišjih ravni od leta 2008. Trgovci pozorno spremljajo gospodarske posodobitve, vključno s poročilom o indeksu cen življenjskih potrebščin v ZDA za avgust in avgusta o cenah pri proizvajalcih ter številkah o prodaji na drobno. Ti podatki bodo vplivali na postopek odločanja Federal Reserve pri njihovih prihodnjih političnih posvetovanjih. Kljub izzivom je Federal Reserve še vedno predana stabilizaciji gospodarstva, čeprav bo doseganje želene 2-odstotne ciljne inflacije morda trajalo nekaj časa.

Na splošno bo ta teden razkril smer ameriških delniških trgov, odvisno od izida prihajajočih dogodkov in gospodarskih podatkov.

