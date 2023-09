Twitch Streamer uporablja tehnologijo Mind-Control za igranje iger brez krmilnika

Povzetek: Perrikaryal, streamer Twitch in raziskovalec psihologije, je ponesel igranje iger na višjo raven z uporabo tehnologije nadzora uma za igranje videoiger brez tradicionalnega krmilnika. Perrikaryal uporablja napravo za elektroencefalogram (EEG), ki beleži električno aktivnost možganov, za nadzor različnih dejanj v igri. S prikimavanjem glave, da se premakne, in uporabo oči prek sledilnika oči za ciljanje, lahko krmari po svetu igre in premaga nasprotnike. Perrikaryalov končni cilj je ustvariti prostoročni krmilnik, ki je dostopen vsakomur in zagotavlja primerljivo igralno izkušnjo. Še naprej eksperimentira z različnimi vhodi, vključno z biosignali, kot sta krvni tlak in srčni utrip, da bi izboljšala poglobljeno igralno izkušnjo.

Perrikaryalovo potovanje se je začelo z uporabo tehnologije nadzora uma za premagovanje igre Elden Ring, s čimer je predstavil potencial te inovativne metode. Kljub skeptikom Perrikaryal vidi vznemirjenje in potencial za nadaljnje izboljšave. Trenutno ima štiri delujoče tipkovnice gumbov, vendar namerava razviti popoln krmilnik z vsemi dostopnimi gumbi in sprožilci. Zaveda se izzivov, ki so pred nami, zlasti pri krmarjenju po zapletenih menijih v igrah, kot je Minecraft, vendar je še vedno odločena, da jih bo premagala.

S sodelovanjem z laboratoriji in raziskovalnimi skupinami namerava Perrikaryal integrirati različne biosignale in tehnologijo EEG v virtualno resničnost ter ustvariti bolj poglobljeno igralno izkušnjo. Njena predanost premikanju meja iger z nadzorom uma jo je vodila k eksperimentiranju z različnimi vizualizacijami in nenehnemu prilagajanju svojih tehnik.

Perrikaryalov napredek ne dokazuje le potenciala tehnologije za nadzor uma pri igranju iger, ampak tudi poudarja pomen poskusov in napak pri razvoju novih metod. Izzive in zastoje sprejema kot bistvene sestavine rasti in izboljšav na področju iger z nadzorom uma. Prizadevanja podjetja Perrikaryal utirajo pot v prihodnost, kjer bodo igre na srečo bolj dostopne in vključujoče za vse.