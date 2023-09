Razkriti datum lansiranja in podrobnosti Total War Pharaoh

By

Sega je pred kratkim objavila datum lansiranja svoje težko pričakovane igre Total War Pharaoh. Igra bo na voljo kot digitalni prenos 11. oktobra, omejena fizična izdaja pa bo v Evropi izšla 23. oktobra.

Total War Pharaoh, ki ga je razvil Creative Assembly's Total War: Troy studio, popelje igralce nazaj v umirajoče dni bronaste dobe. Igra se osredotoča na hude bitke med Egipčani, Hetiti in skrivnostnimi morskimi ljudstvi.

Opisan kot bolj pretehtan in podcenjen dodatek k seriji Total War, Total War Pharaoh zagotavlja neposreden posnetek zgodovine starega Egipta. Medtem ko je nekaj ustvarjalnih svoboščin tam, kjer manjkajo zgodovinski podatki, igra obljublja, da bo potešila žejo igralcev po zgodovinski točnosti.

Igralci, ki bodo igro prednaročili, bodo imeli dodatno ugodnost vikenda zgodnjega dostopa od petka, 29. septembra, do ponedeljka, 2. oktobra. Poleg tega so prednaročila opremljena z dodatnimi kozmetičnimi paketi in drugimi bonusi.

Za tiste, ki uživajo v otipljivih dodatkih, bo fizična izdaja Total War Pharaoh vključevala fizični zemljevid, ki bo igralski izkušnji dodal občutek potopitve.

Na splošno se Total War Pharaoh oblikuje kot razburljiv dodatek k franšizi Total War. S svojo osredotočenostjo na starodavni svet in zanimivim zgodovinskim igranjem bo igra zagotovo očarala tako ljubitelje strategije kot ljubitelje zgodovine.

