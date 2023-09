Total War: Pharaoh ponuja nove vznemirljive mehanike v znani formuli

Total War, priljubljena igralna serija, je izdala svoj zadnji del, Total War: Pharaoh. Kljub temu, da smo bili zaradi številnih iteracij igre v zadnjih 20 letih utrujeni od Total War, je Total War: Pharaoh uspel znova obuditi navdušenje. Igra, ki jo je razvil studio Creative Assembly's Sophia, ponuja klasično izkušnjo z meči in sandali z novim in zanimivim pridihom.

Ena od izstopajočih lastnosti Total War: Pharaoh je obsežna mehanika kampanje. Igra predstavlja novo raven kompleksnosti z uvedbo postojank. Te postojanke delujejo kot dodatna gradbena mesta, ki igralcem zagotavljajo več strateških možnosti pri razvoju njihovih regij. Ta dodana plast razdrobljenosti odraža predindustrijski svet, kjer so vasi obdajale mesta, mesta pa so bila osredotočena okoli mest. Vključitev postojank omogoča tudi specializacijo regij, kar izboljša prilagajanje igranja.

Poleg Nila Total War: Pharaoh razširi svoje igralno območje na zgodovinsko regijo Napata, Levant in južno-osrednji del Anatolije. Vendar območja, kot sta severna in zahodna obala sodobne Turčije, ostajajo nedostopna, vendar igrajo ključno vlogo v igri kot lokacije, s katerih ljudstva morja izvajajo svoje napade.

Glavni cilj igre je, da igralci postanejo faraon Egipta ali veliki kralj Hetitov. Vladarji morajo pridobiti legitimnost, vir, ustvarjen z nadzorom osrednjih zemljišč, gradnjo posebnih zgradb in sprejemanjem kraljevih odlokov. Ko pridobijo dovolj legitimnosti, lahko vladarji izzovejo trenutnega voditelja v državljanski vojni, ki se lahko sooči z drugimi konkurenti. Postati vladar je šele začetek, saj morajo igralci še naprej kopičiti kraljeve moči in graditi svojo starodavno zapuščino, pri čemer posnemajo velike vladarje iz preteklosti.

Totalna vojna: Pharaoh predstavlja očarljiv sistem Royal Court, ki ponuja več položajev z edinstvenimi močmi. Igralci lahko komunicirajo s temi člani igrišča, jim služijo ali spletkarijo. Vzpostavljanje odnosov s člani lahko omogoči dostop do posebnih enot ali celo vodi do izsiljevanja in groženj za pridobitev moči. Zapletena dinamika igrišča doda igri globino in spletko.

Total War: Pharaoh pomlajuje serijo Total War s svojo edinstveno mehaniko in osvežujočim pristopom. Ne glede na to, ali ste dolgoletni oboževalec ali novinec v seriji, ta igra obljublja vznemirljivo in poglobljeno izkušnjo.

