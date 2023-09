Intel razkriva Thunderbolt 5: povečanje pasovne širine za hitrejše polnjenje in zunanje grafične procesorje

Intel je nedavno predstavil Thunderbolt 5, nov standard, ki ponuja znatno povečanje pasovne širine za priljubljen priključek. S Thunderbolt 5 lahko uporabniki pričakujejo veliko hitrejše polnjenje povezanih prenosnikov v primerjavi s predhodnikom Thunderbolt 4. Poleg tega Intel vidi potencial, da Thunderbolt 5 oživi prej spregledan izdelek: zunanjo grafično procesorsko enoto (GPE) za igralce. in kreativci.

Z impresivno dvosmerno pasovno širino 80 gigabitov, kar je dvakrat več kot Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 zagotavlja tudi osupljivih 120 Gbps pasovne širine za zunanje zaslone. To trikratno povečanje uporabnikom omogoča napajanje več zaslonov 8K ali enega zaslona z izjemno hitrostjo osveževanja do 540 Hz. Zaradi te izboljšave je Thunderbolt 5 zaželena izbira za tiste, ki iščejo najboljše igralne monitorje na trgu.

Višja hitrost in večja pasovna širina Thunderbolt 5 ne koristita samo prenosu podatkov, ampak tudi hitrosti polnjenja. Naprave Thunderbolt 5 lahko zagotovijo do 240 W moči, kar potencialno odpravi potrebo po ločenem napajalnem priključku na mnogih prenosnikih. Ta razvoj omogoča več prostora za dodatna vrata na ohišju prenosnega računalnika, kar izboljšuje udobje in povezljivost.

Po mnenju Jasona Zillerja, vodje Intelovega oddelka za povezljivost odjemalcev, bi lahko povečana pasovna širina Thunderbolt 5 sprožila ponovno zanimanje za zunanje grafične kartice. V preteklosti so ljudje kupovali ohišja, v katerih so bile zmogljive grafične kartice in napajalniki, da bi izboljšali grafične zmogljivosti svojih računalnikov. Vendar ti zunanji grafični procesorji niso nikoli pridobili široke priljubljenosti zaradi svojih stroškov in zajetnosti. Ziller verjame, da bi izboljšana zmogljivost Thunderbolta 5 lahko vrnila zunanje grafične procesorje nazaj v mainstream, saj podvojitev pasovne širine odpira priložnosti za izboljšano zmogljivost in razširjene zmogljivosti.

Ziller je namignil tudi na možnost zunanjih pospeševalnikov umetne inteligence v prihodnosti, pri čemer je navedel naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci v prostoru odjemalcev. Medtem ko naj bi naprave, opremljene s tehnologijo Thunderbolt 5, prišle na trg šele leta 2024, lahko potrošniki pričakujejo opazno povečanje hitrosti in morebitno ponovno oživitev zunanjih grafičnih procesorjev.

Skratka, Intelov Thunderbolt 5 ponuja bistveno izboljšano pasovno širino, kar omogoča hitrejše polnjenje in potencialno oživitev zunanjih grafičnih procesorjev. Z zmožnostjo napajanja zaslonov visoke ločljivosti in zagotavljanja povečane moči je Thunderbolt 5 pripravljen izboljšati uporabniško izkušnjo za igralce iger, kreativce in vse, ki iščejo hitrejši prenos podatkov. Vendar pa bomo morali počakati do leta 2024, da vidimo celoten potencial Thunderbolt 5 in njegov vpliv na trg.

