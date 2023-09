Huawei bo predstavil novo pametno uro: Huawei Watch GT 4

Huawei naj bi predstavil nov dodatek k svoji zbirki pametnih ur s prihajajočo predstavitvijo Huawei Watch GT 4. Čeprav ni uradno potrjeno, razkrite informacije kažejo, da bo ura na voljo v dveh velikostih: 41 mm in 46 mm.

Slike, ki so pricurljale v javnost, kažejo, da bo imel 41 mm model navaden okvir, medtem ko bo 46 mm model opremljen z okvirjem za merjenje časa. Špekulira se, da bi lahko obstajal celo tretji dizajn ure. Dražilni posnetek, objavljen na družbenih omrežjih, daje vpogled v stilsko estetiko in razkošje, ki ju bo ponujala prihajajoča ura.

Ena posebna značilnost, po kateri se skrivnostna ura razlikuje od razkritih slik Huawei Watch GT 4 (46 mm), je bolj izrazit zgornji trikotnik z zlato obrobo. To bi lahko predlagalo drugačno barvo ali celo povsem nov model, morda različico za profesionalce.

Pricurljale slike v živo Huawei Watch GT 4 (46 mm) razkrivajo, da je uro mogoče prilagoditi z različnimi zapestnimi paščki, čeprav ne prikazujejo zasnove tretjega okvirja.

V primerjavi z drugimi pametnimi urami Huawei, kot sta Huawei Watch 4 in 4 Pro, serija GT ponavadi ponuja manj funkcij, medtem ko poganja neko različico HarmonyOS. Vendar pa so ure GT cenovno ugodnejše, pri čemer naj bi bila cena 41 mm in 46 mm modelov GT 4 250 € oziroma 400 €, v nasprotju s cenovnim razredom 450 €/700 € za Watch 4 in 4 Pro. .

Kar zadeva življenjsko dobo baterije, razkriti podatki kažejo, da bodo imeli modeli GT 4 daljšo življenjsko dobo do dveh tednov. Poleg tega naj bi podpirali hitro brezžično polnjenje (10–18 W) in so na voljo v različnih materialih ohišja, vključno z nerjavečim jeklom z usnjenim paščkom in kovinskim ohišjem s plastičnim paščkom.

Medtem ko pričakovanje narašča, Huaweijeva nova ponudba pametnih ur obljublja vrsto izbire za potrošnike, ki iščejo tako stil kot funkcionalnost.

