Ponovno odkritje Nintendove pozabljene arkadne igre Sky Skipper

V zgodnjih dneh Nintendovih arkadnih iger so bili zadetki in zgrešitve. Toda poleti 1981 je Nintendo izdal igro, ki bo spremenila vse – Donkey Kong. Donkey Kong, ki ga je zasnoval Shigeru Miyamoto, je postal ena najbolj prodajanih arkadnih iger vseh časov in je svetu predstavil Maria. Toda poleg uspeha Donkey Konga sta Miyamoto in režiser Genyo Takeda delala na še eni arkadni igri, ki je bila skoraj pozabljena – Sky Skipper.

Sky Skipper je bil izdan v omejenem številu leta 1981 za testiranje v japonskih arkadah, vendar je bil odziv slab. Samo nekaj omaric je bilo poslanih Nintendo v Ameriko za testiranje s podobno mlačnim sprejemom. Igra je vsebovala dvokrilno letalo, ki je zbiralo antropomorfne igralne karte, medtem ko se je izogibalo velikanskim gorilam, kot je Donkey Kong. Grafika je bila impresivna za svoj čas, vendar je bilo igranje zmedeno in premalo privlačno.

Zaradi slabega sprejema Sky Skipper ni bil nikoli uradno izdan in vezja omaric so bila spremenjena za igro Popeye iz leta 1982. Zdelo se je, da je Sky Skipper izbrisan iz obstoja, dokler zbiratelja Alexa Crowleyja ni začela zanimati igra in se je lotil odkrivanja njenih skrivnosti. Našel je originalno tiskano vezje Sky Skipper (PCB), ki je bilo predelano za poganjanje Popaja, in ga kupil. S pomočjo njegovega prijatelja Marka Whitinga jim je uspelo narediti povratni inženiring tiskanega vezja in ponovno zagnati Sky Skipper.

Crowley je nato poustvaril omarico Sky Skipper s starim strojem Popeye s pomočjo Ollyja Cottona, ki je poustvaril prvotno umetniško delo omarice na podlagi črno-belega letaka. Še en preboj je prišel, ko je zbirateljica arkadnih iger Whitney Roberts odkrila, da je bil Sky Skipper dejansko prisoten v preddverju sedeža Nintenda v Ameriki. Roberts je lahko potrdil pristnost Sky Skipperja in delil slike s Crowleyjem.

Ponovno odkritje Sky Skipperja je bil pomemben trenutek za navdušence nad arkadnimi igrami. Dodaja k zgodovini Nintendovih zgodnjih arkadnih iger in omogoča igralcem, da izkusijo delček zgodovine iger, za katerega so nekoč mislili, da je izgubljen.

Opredelitve:

– Arkadna igra: igra, ki se igra na velikem, javno dostopnem računalniku, ki ga običajno najdemo v igralnih salonih, restavracijah in drugih zabaviščnih prostorih.

– PCB: tiskano vezje, ki vsebuje elektronske komponente za poganjanje igre ali računalniškega sistema.

– Povratni inženiring: postopek analiziranja izdelka ali sistema za določitev njegove zasnove ali specifikacij.

– Spremenjen namen: prilagoditi ali ponovno uporabiti nekaj za drugačen namen.

