Čip Tensor G3 podjetja Samsung Foundry predstavlja embalažo FO-WLP za večjo učinkovitost

Čip Tensor G3, ki ga je razvila Samsung Foundry, naj bi revolucioniral tehnologijo čipov za pametne telefone z integracijo embalaže FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Ta tehnika pakiranja, ki sta jo predstavila Qualcomm in MediaTek, povečuje učinkovitost, grafično zmogljivost in prihranek energije. S to potezo želi Samsung Foundry okrepiti svoj položaj na trgu čipov za pametne telefone.

Čip Tensor G3, ki temelji na Exynos 2400, bo poganjal prihajajoči Googlovi napravi Pixel 8 in Pixel 8 Pro. Ponaša se z 9-jedrno CPE konfiguracijo, vključno z enim glavnim jedrom Cortex-X3, štirimi jedri Cortex-A715 in štirimi jedri Cortex-A510. Ta nastavitev CPE obljublja izboljšano procesorsko moč in učinkovitost, kar uporabnikom omogoča bolj gladko večopravilnost in hitrejše izvajanje aplikacij.

Kar zadeva grafične zmogljivosti, bo čip Tensor G3 uporabljal GPU Arm Immortalis G715, opremljen z 10 jedri. To predstavlja nadgradnjo prejšnjega 7-jedrnega G710, ki uporabnikom omogoča bolj poglobljeno igranje iger in grafično zmogljivost v njihovih pametnih telefonih Pixel 8.

Z vključitvijo tehnologije embalaže FO-WLP želi čip Tensor G3 iz Samsung Foundry zmanjšati nastajanje toplote, hkrati pa maksimirati energetsko učinkovitost. Posledica tega bodo naprave, ki delujejo hladnejše in zdržijo dlje med polnjenji, kar optimizira celotno uporabniško izkušnjo.

