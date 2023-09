EA napoveduje Project Rene: Igro Sims naslednje generacije bo mogoče brezplačno prenesti

EA je razkril nove podrobnosti o svoji prihajajoči igri Sims naslednje generacije s kodnim imenom Project Rene. V objavi na spletnem dnevniku med predstavitvijo Behind The Sims je podjetje objavilo, da bo igra na voljo kot brezplačen prenos. Ta poteza sledi uspehu brezplačne igre The Sims 4 lani.

Možnost brezplačnega prenosa za Project Rene pomeni, da se bodo igralci lahko pridružili, igrali in raziskovali igro brez potrebe po naročnini, nakupu osnovne igre ali energijski mehaniki. EA namerava igralcem olajšati povabilo ali pridružitev prijateljem ter izkušnjo novih funkcij, zgodb in izzivov.

Vendar je EA pojasnil, da bo igra še vedno imela vsebino in pakete, ki jih je mogoče kupiti, podobno kot The Sims 4. Toda struktura cen in način prodaje teh predmetov se lahko razlikujejo od trenutne igre. EA je navedel primer dodajanja osnovnega vremena kot brezplačne funkcije za vse, medtem ko se bodo prihodnji paketi morda osredotočali na posebne teme, kot so zimski športi ali tekmovanja.

Izid projekta Rene ne pomeni konca podpore za The Sims 4. EA namerava v bližnji prihodnosti še naprej zagotavljati posodobitve in nove vsebine za skupnost The Sims 4.

Čeprav ni bil objavljen noben konkreten datum lansiranja, si EA prizadeva za preglednejši razvojni proces za Project Rene. Podjetje je že razkrilo, da bo igra ponujala tako samostojno izkušnjo kot tudi izkušnjo za več igralcev, pri čemer bo več informacij o naboru komponent za več igralcev razkritih pozneje v letu.

Vir: [The Verge](vir)