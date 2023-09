Applov letni dogodek iPhone: kaj pričakovati

Apple-ov težko pričakovani letni dogodek iPhone se bo začel danes, na katerem bodo razkrili najnovejše napredke v svoji vodilni liniji pametnih telefonov. Medtem ko bodo tisti, ki jih predstavitve ali naprave podjetja ne zanimajo, to popoldne morda želeli prekiniti povezavo, tehnološki navdušenci po vsem svetu nestrpno pričakujejo nove modele iPhone.

Ena od ključnih govoric o spremembah v prihajajočih modelih iPhone 15 je prehod z zloglasne "zareze" na izrez Dynamic Island, ki je bil predstavljen v iPhone 14 Pro in Pro Max. Špekulira se, da bodo vsi modeli, razen morebitne nove različice SE, sprejeli to novo oblikovno značilnost.

Druga potencialna nadgradnja je prehod na okvirje iz titana za iPhone 15 Pro in Pro Max, ki bodo nadomestili trenutne okvirje iz nerjavečega jekla. Ta sprememba bi lahko naredila profesionalno strojno opremo še močnejšo, lažjo in bolj vrhunsko. Poleg tega ima model Pro Max morda novo periskopsko lečo, ki uporablja prizmo za zlaganje svetlobe in omogoča optični zoom od 5x do 6x brez povečanja mase telefona.

V želji po uskladitvi s pravili Evropske unije glede enotnih polnilnih vrat bo Apple morda postopoma opustil vrata Lightning in sprejel standard USB-C z iPhone 15. Ta dolgo pričakovana sprememba bi uporabnikom omogočila lažjo povezljivost in možnosti polnjenja. Obstajajo tudi špekulacije o uvedbi USB-C prijaznih etuijev AirPod in morda novih slušalk AirPods.

Poleg linije iPhone se pričakujejo tudi manjše posodobitve za Apple Watch Series 9 in Apple Watch Ultra. Prehod na čip S9 bi pomenil prvo pravo nadgradnjo procesorja izdelka po letu 2020. Poleg tega se pričakuje, da bo prihajajoča posodobitev programske opreme watchOS 10 prinesla pomembne spremembe v tem, kako uporabljamo Apple Watch.

Na splošno Applov letni dogodek iPhone obljublja razburljivo paleto novih posodobitev strojne in programske opreme. Ostanite z nami za več informacij, ko pokrivamo dogodek in zagotavljamo posodobitve v živo.

