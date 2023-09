Barbie: filmsko blago, ki se mu ne morete upreti

Film Barbie Grete Gerwig je bil velik uspeh in je s svojim raziskovanjem ženstvenosti in pritiskov popolnosti očaral občinstvo vseh starosti. Če ste oboževalec filma, boste z veseljem izvedeli, da je na voljo vrsta blaga na temo Barbie. Od zvočnih posnetkov in oblačil do zbirateljskih punčk in igralnih dodatkov – za vsakogar se najde nekaj.

Lahko kupite digitalno kopijo filma ali prednaročite fizični disk. Izposoja filma stane 24.99 USD, nakup pa 29.99 USD. Omeniti velja, da je film primeren za Movies Anywhere, kar vam omogoča, da si ga ogledate na kateri koli sodelujoči platformi.

Če želite dodati v svojo zbirko Barbie, lahko prednaročite film Barbie na 4K UHD Blu-ray. Datum izdaje še ni določen, vendar so filmi v fizični obliki običajno na voljo v nekaj tednih po digitalni različici.

Oboževalci lika Ryana Goslinga, Kena, se lahko veselijo izdaje Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Ta lutka, oblečena v njegov ikonični črni jopič z resicami in plašč iz umetnega krzna, je lahko vaša za 75 dolarjev. Na voljo je celo v zbirateljski embalaži filma Barbie. Datum izdaje tega artikla je 31. januar 2024.

Barbien album, ki vsebuje skladbe Ryana Goslinga, Lizzo in drugih, je na voljo na vinilu. Izbirate lahko med roza vinilom ali Amazon Exclusive mlečno prozornim vinilom, ki sta trenutno v akciji.

Za ljubitelje iger so na voljo krmilniki na temo Barbie. Lahko se odločite za krmilnik Deep Pink Xbox ali krmilnik Nova Pink PS5, da dodate pridih Barbie magije svojim igralnim nastavitvam.

Če želite pokazati svojo Ken-ergy, lahko prednaročite pulover s kapuco 'I Am Kenough' pri Mattelu. Ta pulover s kapuco je izdelan iz prijetnega materiala in stane 60 dolarjev, odpremljen pa je 10. oktobra ali pred tem. Mattel ponuja tudi druga oblačila 'I Am Kenough', vključno s klobuki in puloverji s kapuco.

Za tiste, ki želijo okrasiti svoj bivalni prostor, ima Mattel na voljo vrsto odtisov na platnu s temo filma Barbie. Ti odtisi, katerih cena je 40 dolarjev za kos, vam omogočajo, da pokažete svojo ljubezen do Barbie.

Ob toliko možnostih izbire se lahko ljubitelji Barbie popolnoma potopijo v svet filma. Ne glede na to, ali gre za zbirateljske predmete, modo ali dekoracijo, ne manjka načinov za praznovanje Barbie: The Movie.

