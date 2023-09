Zaščita vaše spletne identitete: Vodnik po zasebnosti in varnosti

V današnji digitalni dobi je pomembno, da se zavedate informacij, ki so o vas ali vašem otroku dostopne na spletu. Preprosta poizvedba v iskalniku lahko razkrije osebne podatke in celo zastarele račune, na katere ste morda pozabili. Za zaščito vaše zasebnosti je tukaj nekaj korakov, ki jih lahko storite.

Najprej ocenite škodo. Uporabite orodja, kot je »Have I Been Pwned?« da preverite, ali so bili vaši osebni podatki izpostavljeni kakršnim koli kršitvam podatkov. Če je, takoj spremenite gesla. Ponastavite poverilnice za prijavo na vseh spletnih mestih, kjer ste uporabili ogroženo geslo. To preprečuje nepooblaščen dostop do vaših računov in pomaga zaščititi občutljive podatke, kot je vaš bančni račun.

Razmislite o uporabi načinov zasebnega brskanja ali brskalnikov, osredotočenih na zasebnost. Čeprav lahko zasebno brskanje počisti vašo zgodovino iz naprave, vaših spletnih dejavnosti ne skrije pred spletnimi mesti, ponudniki internetnih storitev in oblastmi. Brskalniki, osredotočeni na zasebnost, kot so DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser ali Tor, nudijo dodatno zaščito z zmanjšanjem sledenja in shranjevanja podatkov.

Poleg tega preverite svoje aplikacije. Številne aplikacije in razširitve brskalnika zbirajo in prodajajo vaše podatke oglaševalcem ali tretjim osebam. Preglejte dovoljenja, podeljena vsaki aplikaciji v telefonu, in onemogočite kakršen koli prekomerni dostop. Upoštevajte sledenje v ozadju in sklicevanja na tretje osebe, ki lahko kažejo na posrednike podatkov. Podobno odstranite vse neuporabljene aplikacije ali razširitve brskalnika, da zmanjšate izpostavljenost.

Razmislite o uporabi e-poštnega naslova zapisovalnika za spletne interakcije, kot je prijava na račune družbenih medijev ali spletno nakupovanje. Nastavitev ločenega e-poštnega naslova posebej za te interakcije pomaga preprečiti neželeno pošto in zmanjša tveganje, da bi bili osebni podatki povezani z vašim glavnim e-poštnim računom.

Če sledite tem korakom, lahko bolje zaščitite svojo spletno identiteto in ohranite svojo zasebnost v vse bolj digitalnem svetu.

Viri:

– članek »Poiščite se«.

– »Ali sem bil osvojen?« zbirka podatkov