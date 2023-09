Tehnološko leto se začenja z Appleovim dogodkom in konferenco Dreamforce

Drugi teden septembra označuje začetek novega tehnološkega leta z velikimi dogodki, kot sta Applov dogodek iPhone in Salesforceova konferenca Dreamforce, ki dajejo ton industriji. Ti dogodki naznanjajo tudi začetek sezone tehnoloških konferenc z nastopi za Meta Platforms, Microsoft in Oracle.

Eden težko pričakovanih dogodkov je prva javna ponudba družbe Arm Holdings, ki naj bi oblikovalca čipov ocenila na 50 do 54.5 milijarde dolarjev. Ta IPO, skupaj z načrtovano javno ponudbo zagonskega podjetja Instacart, bi lahko oživil mirujoči trg tehnoloških IPO. Vložki so letos visoki, saj so pravne bitke, makroekonomski pogoji, trgovinska vojna s Kitajsko in regulativni izzivi sprožili zaskrbljenost.

Tedenski dogodki poudarjajo priložnosti in težave v tehnološki industriji. Armova IPO prikazuje moč tehnologije in umetne inteligence, medtem ko primer Google-DoJ vzbuja pomisleke glede moči, ki jo ima nekaj podjetij. Ministrstvo za pravosodje trdi, da je Google nezakonito izkoristil sporazume s proizvajalci telefonov in internetnimi brskalniki, da bi monopoliziral trg iskalnikov.

Medtem se senata sestaja, da razpravlja o odgovorni uporabi umetne inteligence, pripravlja pa se dvostrankarska zakonodaja, ki bo urejala umetno inteligenco. Celo tehnološki velikani, kot sta Apple in Salesforce, niso imuni na izzive, saj se Apple sooča s težavami s prihodki in prodajo, Salesforce pa razmišlja o preselitvi Dreamforce zaradi zaskrbljenosti glede uporabe drog in brezdomstva v San Franciscu.

Glavna skrb, ki preži na tehnološko pokrajino, je umetna inteligenca. Zaprta narava razprav in možnost, da prevladujoči akterji v panogi prevzamejo regulativo, postavljata vprašanja o poštenosti predpisov. Vendar vpletenost Ministrstva za pravosodje temu vprašanju dodaja resnost.

Na splošno ta natrpan tehnološki teden postavlja temelje za tehnološko industrijo v prihodnjem letu z mešanico priložnosti, izzivov in regulativnih pomislekov.

Viri:

– »Tech Year Starts with Apple Event and Dreamforce Conference« (virni članek)

– Apple Inc. (AAPL)

– Salesforce Inc. (CRM)

– Meta Platforms Inc. (META)

– Microsoft Corp. (MSFT)

– Oracle Corp. (ORCL)

– Arm Holdings Plc (v lasti SoftBank Group Corp.) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

- Mozilla

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

– Kimberlee Josephson, izredna profesorica poslovne administracije na Lebanon Valley College (Pa.)

Opomba: URL-ji niso navedeni za vire.