Dying Light 2 predstavlja premium valutne točke DL za nakupe v igri

V najnovejši posodobitvi igre Dying Light 2, težko pričakovanega nadaljevanja priljubljene igre Dying Light, je bila predstavljena nova vrhunska valuta v igri, imenovana DL Points. Igralci lahko zdaj s temi točkami kupijo pakete preoblek, ne da bi morali zapustiti igro.

Medtem ko je originalni Dying Light vseboval tudi mikrotransakcije, so bile te izvedene prek posebnih izložb lastnikov platforme, kot sta Sony ali Valve. Techland, razvijalec igre Dying Light 2, je izjavil, da nam uporaba točk DL kot ekskluzivne valute za nakupe v igri »lajša življenja«. Ta poteza tudi odpravlja potrebo po ustvarjanju ločenih paketov za trgovine na platformi.

Trenutno imajo igralci možnost porabiti pravi denar za pridobitev paketov DL Point v trgovinah PlayStation in Xbox. Vendar pa je Techland napovedal, da bodo paketi odstranjeni iz trgovine PlayStation Store, ko bodo točke DL v celoti implementirane.

Pojavila so se vprašanja o časovni razporeditvi te uvedbe točk DL in nedavnem večinskem prevzemu delnic družbe Techland s strani tehnološkega velikana Tencent. Techland je pojasnil, da dogodka nista povezana in da je bila uvedba točk DL odložena zaradi potrebnega časa proizvodnje.

S točkami DL imajo igralci zdaj na voljo priročen in brezhiben način nakupovanja v igri, ne da bi jim bilo treba zapustiti poglobljeni svet igre Dying Light 2. Ta novi sistem premijske valute ponuja igralcem možnost, da pridobijo pakete preoblek po boljši ceni, kar izboljša njihovo celotna igralna izkušnja.

