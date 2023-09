Govori se, da bo Nintendo Switch 2 imel izboljšano zmogljivost in skrajšane čase nalaganja

Govorice o težko pričakovanem Nintendo Switch 2 še naprej krožijo, pojavljajo pa se nove podrobnosti o njegovi zmogljivosti in funkcijah. Zanesljivi viri so trdili, da je bila konzola skrivno predstavljena na Gamescomu avgusta, zdaj pa je tretji vir potrdil te trditve in dodal dodatne informacije.

Glede na poročila Eurogamerja in VGC se govori, da bo Switch 2 izvajal "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" pri višji hitrosti sličic in ločljivosti, kar zveni obetavno za ljubitelje priljubljene igre. Nate The Hate, prej zanesljiv insajder Nintenda, je prav tako podprl te trditve in razkril več podrobnosti, ki jih je slišal o konzoli.

Ena opazna izboljšava, ki jo je omenil Nate The Hate, je znatno skrajšanje časa nalaganja. Navaja, da je nova strojna oprema omogočila skoraj takojšnje nalaganje iger, zlasti pri zagonu iz glavnega menija. To je velika izboljšava v primerjavi s prvotnim stikalom, ki je imel čas nalaganja približno 30 sekund.

Kar zadeva zmogljivost, Nate The Hate trdi, da je "Breath of the Wild" deloval pri 60 sličicah na sekundo pri ločljivosti 4K na Switch 2. Omenil je tudi, da ima konzola napredne zmogljivosti sledenja žarkom, podobne tistim, ki jih ima PlayStation. 5 in Xbox Series X/S lahko doseže. Vendar pojasnjuje, da se pričakuje, da bo surova moč Switch 2 nižja od moči Xbox Series S.

Za kompenzacijo tega lahko Switch 2 uporablja novo tehnologijo, imenovano DLSS (deep learning super sampling), ki lahko simulira ločljivost 4K na napravah z manjšo močjo. To bi lahko zagotovilo primerljivo vizualno izkušnjo z izvorno ločljivostjo 4K, hkrati pa ohranilo učinkovitost delovanja.

Medtem ko je še vedno negotovost glede povratne združljivosti Switch 2 in uradnih datumov razkritja/predstavitve, Nate The Hate predlaga, da bo naslednji Nintendo Direct predvajan čez približno tri dni, po možnosti 14. septembra. Pomembno je omeniti, da Nintendo Directs običajno potekajo na četrtek.

Skratka, govorice o funkcijah Nintendo Switch 2 kažejo na izboljšano zmogljivost, skrajšane čase nalaganja in potencialno uporabo tehnologije DLSS. Oboževalci nestrpno pričakujejo nadaljnje posodobitve Nintenda v zvezi s to težko pričakovano konzolo.

