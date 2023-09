Po mnenju analitikov bodo Applovi Maci M3 odloženi do leta 2023

Po besedah ​​zanesljivega Applovega analitika Ming-Chi Kua bo prvi val Applovih težko pričakovanih M3 Macov predstavljen šele leta 2023. Kuo, ki pogosto prejema notranje informacije iz Applovih proizvodnih dobavnih verig, ni navedel posebnih podrobnosti o zamudi. Ta premik v časovnem razporedu odraža Applovo izdajo modelov MacBook Pro in Mac mini na osnovi M2, ki sta bila sprva načrtovana za konec leta 2022, a sta bila na koncu predstavljena januarja 2023.

Mark Gurman iz Bloomberga, še en pomemben vir informacij o Applovih izdelkih, je prav tako popravil svoje napovedi glede morebitne oktobrske objave Maca. Čeprav verjame, da bo Apple imel nekaj izdelkov za lansiranje po septembru, vključno z morebitno osvežitvijo iPad Air, predvideva, da bodo te objave izvedene prek sporočil za javnost in ne vnaprej posnetih videoposnetkov z napovedmi.

Treba je omeniti, da se Kuova objava nanaša izključno na linijo MacBook in ne na druge naprave v Applovem portfelju. IMac izstopa kot naprava, ki že dolgo čaka na osvežitev, saj ostaja edini model Mac brez različice čipa M2. Po drugi strani pa so računalniki, ki niso MacBook, kot so Mac mini, Mac Studio in Mac Pro, prejeli novejše posodobitve s čipi M2.

Pričakuje se, da bodo čipi M3 proizvedeni z uporabo novega 3 nm procesa podjetja Taiwan Semiconductor (TSMC). Ta postopek bo podjetju Apple omogočil izboljšanje zmogljivosti čipov brez povečanja porabe energije. Pričakuje se, da bo serija M3 vsebovala dodatna jedra CPU in GPU v primerjavi z različicami M2, kot tudi arhitekturne izboljšave, ki jih je predstavil Apple.

Tisti, ki trenutno uporabljajo računalnike Intel Mac, ki se morda počutijo počasi ali nezdružljivi z macOS Sonoma, se lahko veselijo generacije M3 kot vredne nadgradnje. Prvim uporabnikom prvih M1 Macov konec leta 2020 se bo morda zdela tudi linija M3 mamljiva za nadgradnjo.

Čeprav ostaja negotovo, ali bo Apple na septembrskem dogodku obravnaval svojo linijo Mac, bomo zagotovili prenos v živo objav 12. septembra ob 1. uri po vzhodnem času.

Viri:

– Ming-Či Kuo

– Bloombergov Mark Gurman