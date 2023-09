Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set je v akciji

Super Mario 64 Question Mark Block Lego komplet je ogromen poklon priljubljeni videoigri. Z 2,064 kosi ta komplet omogoča oboževalcem, da poustvarijo okolja in like iz Super Maria 64. In najboljši del? Trenutno je v prodaji pri Amazonu in Targetu po najnižji ceni doslej.

Super Mario 199.99 Question Mark Block Lego komplet z običajno ceno 64 USD je zdaj na voljo za samo 159.99 USD. Ta popust daje oboževalcem možnost, da imajo ta monolitni poizvedovalni kamen po dostopnejši ceni.

Tisto, kar ločuje ta komplet Lego, so njegove interaktivne lastnosti. Blok vprašaja se spretno odpre in razkrije miniaturne replike ikoničnih elementov iz Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I in različne druge skrivnosti ter velikonočna jajca so vključeni v ta komplet.

Lego komplet Question Mark Block je poleg diorame mogoče kombinirati tudi s sistemom Lego Super Mario za dodatno igralnost. In če ste opazovali začetne tečaje Lego Super Mario z Mariom in Luigijem, je zdaj pravi čas za nakup. Ti začetni kompleti, katerih cena je običajno 59.99 USD, so trenutno znižani na 47.99 USD.

Ne zamudite priložnosti, da postanete lastnik tega neverjetnega kompleta Lego in raziskujete svet Super Mario 64 v popolnoma novi dimenziji. Zagotovite si svojega še danes, ko je še na voljo po znižani ceni.

