Steam praznuje 20. obletnico: od kontroverznosti do prevlade v igričarski industriji

Steam, priljubljena platforma za digitalno distribucijo videoiger, praznuje 20. obletnico. Steam, ki je bil lansiran 12. septembra 2003, se je sprva soočil z nasprotovanjem igralcev računalniških iger, ki so v njem videli grožnjo brskalnikom strežnikov za več igralcev in fizičnim diskom. Vendar pa se je Valvejeva izdaja igre Half-Life 2, ki je za igranje zahtevala Steam, izkazala za ogromen uspeh in utrla pot Steamu do prevlade v industriji.

Kljub začetnemu skepticizmu so založniki iger sčasoma prepoznali vrednost Steama in njegove obsežne baze uporabnikov. Danes so glavni založniki, kot so EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix in celo Blizzard, sprejeli Steam kot de facto platformo za računalniške igre. Celo Epic Games s svojo trgovino Epic Games Store težko konkurira zagonu Steama, kljub temu, da daje milijone dolarjev v brezplačnih igrah.

Končni cilj družbe Valve s Steamom je bil zagotoviti platformo za vse razvijalce iger, da neposredno dosežejo svoje igralce in ustvarijo njihovo občinstvo. Z leti je Steam postal glavna platforma za odkrivanje neodvisnih iger, ki ponuja priročno mesto za nakup in igranje iger s stalno prodajo in novimi funkcijami.

Med pandemijo je priljubljenost Steama močno narasla, januarja je bilo hkrati prijavljenih 10 milijonov igralcev. Poleg tega je Valveova nedavna napoved ročnega igralnega računalnika Steam Deck prinesla novo navdušenje na platformo in izboljšala njen uporabniški vmesnik.

Ko Steam praznuje svojo 20. obletnico, se je preobrazil iz kontroverznega orodja DRM v priljubljeno igralno hišo za milijone računalniških igralcev. Kljub zgodnjim izzivom je Steam postal simbol cvetoče krajine digitalne distribucije v igričarski industriji.

Vir: The Verge avtor Sean Hollister.