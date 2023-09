Razumevanje fizike v ozadju virusnega posnetka krompirja Starfield

Prejšnji teden je videoposnetek igralca Starfielda, ki v kokpit svoje ladje stlači 20,000 krompirjev, postal viralen. Medtem ko je drznost takšnega podviga pritegnila pozornost, je prava fascinacija v tem, da ima ves ta krompir "fiziko". Toda kaj pomeni, da nekaj "ima fiziko"? Zakaj so ljudje tako presenečeni nad kupom padajočega krompirja v igri raziskovanja vesolja?

Da bi razumeli ta pojav, smo se za vpogled obrnili na več razvijalcev iger. Nikita Luzhanskyi, razvijalec Unreal Engine, je pojasnil, kako se v igrah izračunajo trki med predmeti. V bistvu, ko dva predmeta trčita v resničnem življenju, pride v poštev fizika. Vendar pa v virtualnih prostorih računalniki potrebujejo čas, da izračunajo fiziko za vsak predmet. Več kot je predmetov v mešanici, več izračunov je potrebnih, zaradi česar so stvari bolj zapletene.

Luzhanskyi je tudi poudaril, da igre delujejo pri določeni hitrosti sličic, na primer 60 sličic na sekundo (fps). Znotraj vsake sekunde motor igre obdela vhodne podatke, jih uporabi v svetu igre, izračuna interakcije objektov in upodablja sliko na zaslonu. Več ko je predmetov, več preverjanj mora motor izvesti za realistične interakcije. Vendar pa lahko prekoračitev zgornje meje hitrosti sličic povzroči upočasnitev igre, kar je za igralce nezaželeno.

Izračun gibanja predmeta v igri vključuje uporabo več algoritmov za izračun majhnih premikov med tikami ali časovnimi intervali. Upoštevajo se dejavniki, kot so pospešek, hitrost in trki. Doseganje realističnih trkov s stotinami ali tisoči objektov zahteva učinkovito in hitro kodo.

Genialnost posnetka krompirja Starfield je v tem, da kljub temu, da 20,000 krompirjev trči drug ob drugega, tla in premikajoča se vrata, se obnašajo kot pravi krompirji. Liam Tart, glavni umetnik pri Unknown Worlds, pojasnjuje, da kljub temu, da so krompirji videti mirni, dejansko ves čas simulirajo fiziko. Običajno, ko so predmeti v neposredni bližini, trki povzročijo poskakovanje in nihanje, vendar se krompirji v sponki nežno premaknejo šele, ko se vrata odprejo. Uspeti simulirati več kot 20,000 krompirjev brez občutnega padca hitrosti sličic je impresiven podvig.

Megan Fox, ustanoviteljica Glass Bottom Games, nadalje poudarja morebitne izzive, ki bi lahko izhajali iz te simulacije. Pojasnjuje razliko med fiziko procesorja, ki teče na računalniku, in fiziko grafičnega procesorja, ki teče na grafični kartici. Medtem ko je fizika GPE bolj primerna za samostojne simulacije, je fizika CPE boljša za interaktivne simulacije, ki vključujejo interakcije igralcev. Dejstvo, da je bila simulacija krompirja dosežena z uporabo fizike procesorja, prispeva k osupljivi naravi posnetka.

Za zaključek, virusni posnetek krompirja Starfield prikazuje zapletenost fizikalnih simulacij v igrah. Že samo število vključenih krompirjev je predstavljalo izziv v smislu računalniške moči in optimizacije kode. Dejstvo, da se je krompir kljub svojemu virtualnemu okolju obnašal kot pravi krompir, je tisto, zaradi česar je ta posnetek resnično osupljiv.

