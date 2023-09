Starfield postavlja rekord kot Bethesdina največja izdaja igre

Starfield, težko pričakovan vesoljski RPG iz Bethesde, je naredil izjemen vstop v svet iger. Igra je od izida 31. avgusta zbrala več kot 6 milijonov igralcev, zaradi česar je največja predstavitev v zgodovini Bethesde. Njegova priljubljenost se je prenesla v impresivne začetne prodajne številke, pri čemer Starfield prevladuje tako na digitalnih kot fizičnih prodajnih lestvicah.

Na Steamu je igra trenutno na drugem mestu na svetovni lestvici najvišje prodaje, takoj za dolgoletnim prvakom, Counter Strike: Global Offensive. Čeprav ima Starfield okoli 200,000 sočasnih igralcev v primerjavi z milijoni CS:GO, je presegel število igralcev drugih ikoničnih Bethesda RPG-jev, kot so Skyrim, Fallout 4 in The Elder Scrolls Online.

Uspeh Starfielda ni omejen na digitalno področje. V Združenem kraljestvu je igra zasedla prvo mesto na lestvici fizične prodaje in prehitela naslove, kot sta Hogwarts Legacy in Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, vodja GamesIndustry.Biz, je pohvalil Starfieldov dosežek in primerjal njegovo fizično lansiranje z Diablo 4, ki je bil velika digitalna uspešnica.

Čeprav je Starfield na voljo za brezplačno igranje za lastnike Xboxov in osebnih računalnikov z naročnino na Game Pass, nekateri oboževalci rade volje kupijo igro, da bi podprli Bethesda Studios in zagotovili njen nadaljnji uspeh. En igralec je izrazil svoje razloge za nakup digitalne različice in izjavil, da bo finančna podpora igre vodila do več vsebine in podpore razvijalcev.

Medtem ko Bethesda ni razkrila uradnih podatkov o prodaji, uspešnost Starfielda kaže na močan začetek igre. Ker igralska skupnost nestrpno pričakuje nove posodobitve, se zdi, da se je Starfield trdno uveljavil kot monumentalna izdaja za Bethesdo.

