Starfield Bethesda Game Studios ponuja vznemirljivo izkušnjo streljanja brez gravitacije

Bethesda Game Studios je prejela pohvale za svojo bojno mehaniko v Starfieldu, kritiki pa so opozorili, da je orožje tehtno, natančno in močno. Pomemben napredek v primerjavi s peresno lahkim orožjem v seriji Fallout. Vendar pa je izstopajoča funkcija priložnost v zgodnji igri, da se vključite v vznemirljiv strelski spopad brez gravitacije, ki prikazuje bojni sistem igre v najboljšem primeru.

[OPOZORILO SPOILER: Naslednje podrobnosti o stranski nalogi vesoljske postaje Almagest v Starfieldu.]

Medtem ko sem sledil liniji iskanja Bogomolke na poti z Alfe Kentavra, sem odkril zvezdni sistem Olimp in blizu planeta Nesoi naletel na videz običajno radialno vesoljsko postajo, imenovano Oko. Vendar pa ni bilo odgovora, ko sem poskušal komunicirati s postajo, kar je vzbudilo pomisleke.

Ob vkrcanju na postajo sem se znašel v glamuroznem breztežnem hodniku, ki so me vodile izključno šobe na mojem nahrbtniku. Ko sem pogledal skozi okna, sem opazil ostanke, ki so lebdeli v prazni vesoljski postaji, kar je kazalo, da je šlo nekaj narobe. Nenadoma je mimo priletel distančnik, ki je nakazal začetek intenzivnega streljanja. Na nivoju spodaj je izbruhnil kaos.

Okolje brez gravitacije spodbuja agresivno igranje, pri čemer le okrasna rešetka ločuje igralce od horde sovražnikov. Uporaba jetpacka je ključnega pomena za hitro zmanjševanje razdalje in izolacijo posameznih nasprotnikov. Granate in šibrovke so učinkovite pri razpršitvi dobro usklajene sovražne skupine, ki spretno uporablja kritje v svojo korist. Bližina dogajanja zračni zapornici poveča intenzivnost srečanja in celo spremljevalci AI, kot je robot Vasco, se pridružijo akciji.

Najbolj me je navdušil izjemen sistem fizike. Bethesda je uspešno uvedla učinke ragdoll, prilagojene za boj brez gravitacije, kar ima za posledico vizualno osupljivo in dinamično gibanje trupel, ki lahko celo zagotovi začasno kritje.

Za zaključek, vesoljska postaja Almagest predstavlja izjemno priložnost v zgodnjih igrah, da doživite vznemirljive boje brez gravitacije v Starfieldu. Če tega še niste raziskali, poskrbite, da prinesete svoje najljubše orožje in ustvarite trdno točko za shranjevanje. Ugotovili boste, da boste želeli večkrat ponoviti to streljanje, da boste v celoti cenili bojne sisteme igre.

Ne pozabite, ko se borite v ničelni G, ne pozabite, da so sovražnikova vrata spuščena.

