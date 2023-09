Nerealno pomanjkanje psov v Starfieldu: oboževalci hočejo svoje krznene prijatelje

Starfield, najnovejša uspešnica Bethesde, je požela pohvale in kritike. Vendar pa je en vidik, ki se zdi zmeden celo za ljubitelje igre, odsotnost psov. Uporabnik Reddita u/Hbimajorv je izrazil svoje nezadovoljstvo in trdil, da je pomanjkanje psov najbolj nerealen del Starfielda.

Glede na opis predmeta v igri naj bi bile nekatere pasme psov izumrle. Zaradi te razlage so oboževalci špekulirali, da je vse mačke in pse doletela enaka usoda. u/Hbimajorv trdi, da je to nerealno, saj so se ljudje vedno zelo trudili zaščititi in skrbeti za svoje ljubljenčke, tudi v težkih okoliščinah.

Oboževalci so se v komentarjih strinjali z u/Hbimajorv in izjavili, da jim je odsotnost hišnih ljubljenčkov uničila potapljanje. Menijo, da bi morali imeti igralci možnost rešiti pse pred izumrtjem, glede na močno vez med ljudmi in njihovimi štirinožnimi spremljevalci.

Zanimivo je, da čeprav je pomanjkanje psov precejšnja skrb, so nekateri oboževalci opazili tudi odsotnost mačk v Starfieldu. Zgodnje trženjsko gradivo z mačkami je povzročilo ugibanja, da so bile morda v celoti izločene iz igre.

Skratka, odsotnost psov v Starfieldu je sporna točka med navijači. Mnogi menijo, da je nerealno, glede na vez med ljudmi in njihovimi hišnimi ljubljenčki. Čeprav igra ponuja razlago za njihovo odsotnost, ne zadovolji želje oboževalcev, da bi imeli svoje kosmate prijatelje ob sebi v virtualnem vesolju.

Viri: Reddit, Bethesda.