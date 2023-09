Razumevanje sistema spretnosti v Starfieldu

Starfield se kot igra igranja vlog (RPG) močno opira na statistiko in naključje. Skoraj vsako dejanje v igri, naj gre za boj, prepričevanje, ustvarjanje ali vdiranje ključavnic, ureja sistem matematike. Za razliko od prejšnjih iger Bethesda, kjer je napredek v spretnosti temeljil na preprostem izvajanju povezanih dejanj, Starfield od igralcev zahteva, da kupijo določene veščine z uporabo točk spretnosti, da se izboljšajo na teh področjih.

Sprva razumevanje delovanja sistema spretnosti morda ni povsem očitno. Nekateri izzivi v igri zahtevajo, da igralci določene naloge opravijo določeno število krat, vendar če ustrezna veščina ni bila odklenjena, napredek pri tem izzivu ne bo dosežen. To lahko privede do tega, da se posameznik zavrti, ne da bi dejansko napredoval na določenem strokovnem področju.

Pri ustvarjanju novega lika je igralcem omogočen dostop do treh veščin glede na njihovo izbrano biografsko ozadje. Izbirate lahko med različnimi ozadji, od katerih vsako ponuja nabor veščin, ki se ujemajo z različnimi stili igre. Točke spretnosti se pridobijo vsakič, ko igralec napreduje, in jih je mogoče uporabiti za odklepanje prve stopnje veščine. Nadaljnje vlaganje točk spretnosti odklene dodatne stopnje, od katerih ima vsaka svoj izziv, ki ga je treba opraviti za nadaljnji napredek.

Vsako veščino v Starfieldu je mogoče izboljšati s štirimi stopnjami, pri čemer je za vsako stopnjo treba opraviti določen izziv. Ko je izziv končan, lahko porabite še eno točko spretnosti za odklepanje novega ranga, s čimer izboljšate spretnost in ponudite nov izziv.

Meni spretnosti v igri z utripanjem prikazuje, katere veščine so pripravljene za uvrstitev. Čeprav je priporočljivo izbrati veščine, ki so v skladu s predvidenim slogom igre, obstaja več spretnosti, ki so koristne ne glede na zgradbo. Nekatere veščine napredujejo skozi običajne dejavnosti, kot je streljanje sovražnikov z določeno vrsto orožja, medtem ko druge zahtevajo bolj namerna dejanja, kot je odklepanje ključavnic.

Bistvene spretnosti v Starfieldu

Ne glede na to, ali jih pridobite v ozadju lika ali jih odklenete s točkami spretnosti, obstaja več bistvenih veščin, o katerih bi morali igralci razmisliti že zgodaj. Tej vključujejo:

Dvigovanje uteži: Omogoča prenašanje več predmetov; izzivi vključujejo prenašanje določenega odstotka celotne mase med tekom. Wellness: daje dodatno zdravje; izzivi vključujejo uporabo zdravilnih predmetov. Trgovina: Omogoča nakup po nižjih cenah in prodajo po višjih cenah; izzivi vključujejo prodajo določenega števila predmetov. Prepričevanje: poveča možnosti za uspešno prepričevanje likov, ki jih ni mogoče igrati (NPC); izzivi vključujejo uspeh pri nalogah prepričevanja. Čiščenje: poveča verjetnost iskanja različnih predmetov v svetu igre; izzivi vključujejo ropanje kontejnerjev. Balistika ali laserji: poveča škodo s posebnimi vrstami streliva, bodisi izstrelki ali lasersko orožje; izzivi vključujejo ubijanje sovražnikov z ustrezno vrsto streliva. Certifikat za orožje: izberite med certifikatom za pištolo, puško, šibrenico, težko orožje ali ostrostrelec, da povečate škodo z izbrano vrsto orožja; izzivi vključujejo ubijanje določenega števila sovražnikov z izbrano vrsto orožja. Medicina: poveča učinkovitost zdravilnih predmetov; izzivi vključujejo uporabo zdravilnih predmetov, medtem ko so ranjeni. Geodetski pregled: izboljša stopnjo povečave na skenerju in omogoča skeniranje predmetov na večjih razdaljah; izzivi vključujejo skeniranje edinstvenih virov, flore in favne. Boost Pack Training: izboljša učinkovitost goriva jetpacka; izzivi vključujejo uporabo ojačevalnega paketa določeno število krat v boju. Varnost: Omogoča vdiranje naprednih ključavnic in poveča število razpoložljivih samodejnih poskusov; izzivi vključujejo odpiranje določenega števila ključavnic.

Te veščine zajemajo različne dejavnosti, v katere se bodo igralci verjetno vključili med igranjem, kot je ubijanje sovražnikov in plenjenje zabojnikov. Nekatere veščine sinergirajo med seboj, kar omogoča igralcem, da napredujejo v več spretnostih hkrati. Na primer, bojne veščine pogosto zahtevajo ubijanje sovražnikov, kar lahko povzroči škodo. V kombinaciji z veščinami dobrega počutja ali medicine, ki se izboljšajo pri zdravljenju, si lahko igralci prislužijo napredek v več veščinah s sodelovanjem v bojih.

Druge veščine, kot so mrhovinar, dvigovanje uteži in trgovina, se dopolnjujejo. S plenjenjem, prenašanjem odvečnih materialov in njihovo prodajo lahko igralci napredujejo v več izzivih hkrati. Spretnosti, kot sta prikritost in vdiranje ključavnic, prav tako napredujejo med igranjem, kar omogoča igralcem, da pri kraji predmetov zaslužijo točke spretnosti.

V Starfieldu ni omejitve ravni, čeprav se napredek na višjih ravneh upočasni. Igralci ne morejo spoštovati svojih veščin, toda ker je mogoče vsako veščino izkoristiti do maksimuma, lahko igralci svobodno preizkusijo različne veščine, ne da bi morali skrbeti za trajno izbiro. Med napredovanjem igre lahko pridobite več točk spretnosti, kar ponuja priložnosti za raziskovanje različnih stilov igranja.

