Starfield: Vodnik za vdiranje ključavnic z Digipicks

Bethesda je bistveno spremenila mehaniko odklepanja za svojo prihajajočo igro Starfield. Izginili so tradicionalni zaklepi in ključavnice, ki smo se jih navadili v njihovih RPG. Namesto tega so uvedli modne nove digilocke. Če se težko prilagajate tej novi metodi odklepanja vrat in kraje dragocenih predmetov, ne skrbite. Imamo hiter vodnik, ki vam bo pomagal.

Kako vkleniti ključavnice

V Starfieldu odklepanje vključuje vstavljanje ključev v okrogle ključavnice z določenim številom vrzeli, ki jih morate zapolniti s pravilnim ključem. Vaš zaslon prikazuje razpoložljive tipke na desni strani, vsaka z različnim številom zatičev. Na levi strani boste videli samo ključavnico, pri čemer imajo bolj zapletene ključavnice več obročev za delo v primerjavi s preprostejšimi.

Za lažje odklepanje je priporočljivo, da se že na začetku igre osredotočite na izboljšanje varnostne spretnosti. To bo povzročilo, da bodo ključavnice označene z modro, ko premaknete miškin kazalec nad ključe, ki jim ustrezajo. Tako lahko preprosto ugotovite, kateri ključi delujejo za posamezno raven obročev v ključavnici.

Ko poskušate odkleniti ključavnico, boste morda našli ključe, ki se prilegajo le eni plasti ali ravni ključavnice, drugi pa lahko delujejo na več plasteh. Vaš cilj je zavrteti in vstaviti ključe, da zapolnite vse vrzeli in postopoma odstranite plasti.

Odpiranje ključavnic v igri Starfield zahteva več razmišljanja in načrtovanja v primerjavi s tradicionalnimi ključavnicami v prejšnjih igrah Bethesda. Ne porabite ključev, ki jih boste potrebovali pozneje samo zato, ker ustrezajo sloju, na katerem ste trenutno. Najbolje je začeti s tipkami, ki imajo več zatičev, saj imajo pogosto bolj specifično postavitev. Ključi z manj zatiči imajo širši spekter uporabe.

Če naletite na strokovno ključavnico, si vzemite čas in poiščite razpoložljive ključe ter jih zavrtite na svoje mesto. Zabeležite si, kateri ključi ustrezajo vsaki plasti, preden se zavežete, da jih boste vstavili na svoje mesto. Če se zmotite, lahko sledite svojim korakom skozi plasti, če imate rezervne digipike. Vendar pa bi morali s potrpežljivostjo in skrbnim premislekom odkleniti večino ključavnic brez potrebe po ponovnem sledenju.

Nazadnje, koristen nasvet je, da prihranite izmeček. Preden poskušate izbrati skrinjo na glavni ravni ali vrata, ki jih resnično želite odpreti, shranite igro. Tako lahko znova naložite, če kaj zamočite. Čeprav se morda zdi goljufanje, vas v prostranosti vesolja nihče ne sliši, da goljufate.

Kje najti Digipicks

Digipicks lahko najdete po vsem Starfieldu. Razpršeni so po bazah in sovražnikovih taborih, pridobiti pa jih je mogoče tudi z ropanjem trupel mrtvih sovražnikov. Poleg tega, če imate veščine žeparstva, lahko pridobite digipicke od živih sovražnikov. Poleg tega prodajalci ponujajo digipicks za nakup, običajno za 35 kreditov. Priporočljivo je, da naredite zalogo digipikov, da jih boste imeli vedno pri roki. Ne bi želeli naleteti na zaklenjeno glavno skrinjo globoko v ječi, ne da bi jo lahko odprli.

