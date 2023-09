Specialized izda novo vzdržljivostno cestno kolo Roubaix SL8

Specialized je predstavil najnovejšo različico svojega priljubljenega vzdržljivostnega cestnega kolesa Roubaix, imenovanega Roubaix SL8. Ta novi model je na voljo v različnih specifikacijah in je naslednik modela Tarmac SL8. Čeprav prejšnjega modela Roubaix SL7 ni bilo, je Specialized želel svoje vrhunske modele predstaviti pod istim imenom.

Roubaix je s svojim okvirjem iz ogljikovih vlaken in inovativno tehnologijo vzmetenja Futureshock že skoraj dve desetletji steber v liniji Specialized. Zaslovelo je, ko ga je leta 2016 Peter Sagan pripeljal do zmage na Paris-Roubaixu. Specialized trdi, da je Roubaix SL8 najhitrejše kolo v vzdržljivostni cestni kategoriji z optimizirano aerodinamiko, ki odpravlja štiri vate upora.

Da bi dosegli izboljšano aerodinamiko, ima Roubaix SL8 novo obliko vilic, spremenjen dizajn spodnje cevi in ​​spuščene opore sedeža. Specialized je tudi zmanjšal težo okvirja za 50 gramov z optimizacijo polaganja ogljikovih vlaken. Geometrija okvirja ostaja večinoma nespremenjena, razen za 10 mm povečanja višine na sprednjem delu za prilagoditev novemu sistemu vzmetenja Future Shock.

Ko že govorimo o Future Shock, Roubaix SL8 predstavlja popolnoma novo platformo Future Shock 3.0. Ta sistem sprednjega vzmetenja zagotavlja 20 mm hoda in 30 mm nastavitve višine sklada, kar povečuje udobje in skladnost. Na voljo je v treh stopnjah specifikacij in ponuja pet stopenj vzmeti in dodatne podložke za prednapetost za prilagajanje. Vrhunska enota 3.3 je hidravlično dušena za bolj gladko vožnjo, medtem ko imajo enote 3.2 vnaprej nastavljeno kompresijo za največjo gladkost. Enote 3.1 imajo nastavljivo prednapetost.

Za ustvarjanje uravnoteženega občutka pri vožnji je Specialized razvil svojo zasnovo sedežne opore in spuščene objemke Pavé, znano kot tehnologija Aftershock. Karbonska obloga sedežne opore zmanjša udarce in tresljaje, hkrati pa izboljša prenos moči. Po mnenju Specialized Roubaix SL8 prinaša 53-odstotno zmanjšanje začetnih udarcev na krmilo v primerjavi z drugimi cestnimi kolesi.

Roubaix SL8 je na voljo v sedmih modelih, pri čemer ima različica S-Works skupino Sram Red AXS in kolesno dvojico Roval Terra CLX II. Na voljo je tudi nabor okvirjev S-Works za gradnje po meri. Preostali modeli so na voljo v več barvah in imajo mešanico komponent Shimano in Sram.

Na splošno Specialized Roubaix SL8 predstavlja pomembno nadgradnjo v aerodinamiki, tehnologiji vzmetenja in udobju vožnje, zaradi česar je idealna izbira za vzdržljivostno usmerjene kolesarje.

Opredelitve:

– Cestno kolo Endurance: vrsta cestnega kolesa, zasnovanega za vožnje na dolge razdalje, ki zagotavlja udobje in stabilnost.

– Tehnologija vzmetenja Futureshock: sistem sprednjega vzmetenja, ki absorbira udarce in tresljaje za bolj gladko vožnjo.

– Postavitev ogljikovih vlaken: Razporeditev in orientacija plošč iz ogljikovih vlaken v kompozitnem materialu, ki vpliva na celotno trdnost in togost okvirja.

– Aerodinamika: študija o tem, kako zrak kroži okoli predmetov, kot je kolo, za zmanjšanje upora in izboljšanje zmogljivosti.

Viri: Specialized