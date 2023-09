MTV sodeluje s Snapchatom pri glasovanju na podelitvi video glasbenih nagrad

MTV je sodeloval s Snapchatom, da bi uporabnikom omogočil glasovanje za kategorijo Video Music Awards prek funkcije Snapchat Lenses. Z uporabo Snapovega kompleta fotoaparatov bo podjetje za zabavo v nagradno oddajo vključilo izkušnje, ki temeljijo na razširjeni resničnosti (AR). Ko so trije finalisti izbrani za kategorijo najboljšega novega izvajalca, lahko uporabniki uporabijo posebno lečo, ki jo je ustvaril Saucealitos, da oddajo svoje glasove tako, da s prsti označijo enega, dva ali tri, da izberejo izvajalca. Čeprav ostaja negotovo, ali bo število glasov, prejetih prek Snapchata, pomembno vplivalo na končni seštevek, bodo vključeni v skupno štetje.

Poleg funkcije glasovanja je MTV napovedal tudi, da se bo AR Moonperson pojavil v celotnem prenosu v živo POV VMA s selfiji, ki jih bodo poslali oboževalci. Prej je podjetje za zabavo uporabljalo tradicionalno metodo, po kateri so ljudje pred dogodkom pošiljali selfije prek obrazca. Letos lahko uporabniki preizkusijo tudi učinek AR Moonperson, ki projicira Moonperson v svoje domove. Če izberejo selfi iz svojega fotoaparata, lahko vidijo, kako Moonperson lebdi naokoli, njihov obraz pa je viden v vizirju.

Snapchat, priljubljen predvsem med starostno skupino od 13 do 24 let, je idealna platforma za ciljno publiko MTV. Čeprav je Snapchat na svoji strani z zgodbami predstavil VMA iz prejšnjega leta, to sodelovanje pomeni prvo uradno partnerstvo med Snapchatom in MTV za podelitev nagrad. Snapchat je že sodeloval z glasbenimi festivali, umetniki na turnejah in športnimi turnirji, da bi oboževalcem predstavil izkušnje AR.

Snap, matična družba Snapchata, se vse bolj osredotoča na blagovne znamke in rešitve kamer, ki temeljijo na AR, da bi spodbudilo prihodke. Marca je podjetje predstavilo AR Enterprise Services (ARES), ki ponuja orodja, kot sta AR Try-On in 3D ogled izdelkov. Aprila je Snap predstavil izdelek AR Mirrors v okviru ARES, ki blagovnim znamkam omogoča integracijo njihove tehnologije v fizične prostore. S sodelovanjem z Live Nation in glasbenimi festivali je Snap še naprej širil svoje izkušnje AR, da bi pritegnil uporabnike na inovativne načine.

