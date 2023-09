MTV sodeluje s Snapchatom za integracijo izkušenj RR za glasovanje za videoglasbene nagrade

MTV je združil moči s Snapchatom, da bi uporabnikom omogočil glasovanje za kategorijo na prihajajoči podelitvi video glasbenih nagrad (VMA) z uporabo Snapchatovih leč, ki temeljijo na AR. Z uporabo Snapovega kompleta fotoaparatov želi MTV v nagradno oddajo vključiti izkušnje razširjene resničnosti (AR).

Ko bodo določeni trije finalisti za kategorijo najboljšega novega izvajalca, bodo imeli uporabniki Snapchata možnost oddaje svojih glasov s posebnim objektivom, ki ga je ustvaril Saucealitos. Uporabniki lahko z enim, dvema ali tremi prsti označijo svojo izbiro in izberejo izvajalca, za katerega želijo glasovati. Čeprav ostaja negotovo, kakšen vpliv bo imelo glasovanje na Snapchatu na končni seštevek, vsak glas šteje.

Med prenosom VMA v živo namerava MTV ves čas dogodka prikazati AR Moonperson s selfiji, ki so jih poslali oboževalci. Kot nostalgičen pridih je MTV od ljudi zahteval, da svoje selfije pošljejo vnaprej v tradicionalnem obrazcu.

Da bi še bolj pritegnili gledalce, lahko posamezniki izkusijo učinek AR Moonperson in ga projicirajo v svoje domove. Če izberejo selfi iz svojega fotoaparata, lahko spremljajo lebdečo osebo na Mesecu s svojim obrazom, vidnim v vizirju.

Uporabniki Snapchata lahko do teh izkušenj AR dostopajo od 11. ure zjutraj po srednjeevropskem času 12. septembra, nekaj ur pred začetkom VMA ob 8. uri po srednjeevropskem času.

Medtem ko so prejšnje MTV-jeve VMA zabeležile 40.1 milijona interakcij na priljubljenih platformah družbenih medijev, kot so Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, Snapchata ni bilo na seznamu. Vendar pa je MTV priznal, da je Snapchat zelo primeren za njegovo ciljno publiko od 13 do 24 let.

To sodelovanje z MTV označuje uradni vstop Snapchata v prostor za podelitev nagrad z uporabo njegovega kompleta fotoaparatov. Prej je Snap sodeloval z različnimi glasbenimi festivali, umetniki na turnejah in športnimi turnirji, da bi oboževalcem predstavil izkušnje AR. Nogometna ekipa LA Rams je na primer na stadionu uporabila tehnologijo Snapchat za prikaz navijačev na velikem zaslonu.

Snapov poudarek na blagovnih znamkah in rešitvah kamer, ki temeljijo na AR, postaja vse bolj očiten. Poleg sodelovanja z glasbenimi festivali je podjetje uvedlo storitve AR Enterprise Services (ARES), ki ponujajo orodja, kot sta AR Try-On in 3D ogled izdelkov. Snap je predstavil tudi AR Mirrors, ki blagovnim znamkam omogoča integracijo njegove tehnologije v fizične prostore.

Viri:

- MTV

– Zaskoči