Začetna joga za starejše v centru za starejše Harrison Park

Pridružite se nam v centru za starejše Harrison Park vsako sredo zjutraj na zabavni in nežni vadbi, imenovani Joga za začetnike. Ta razred je posebej zasnovan za starejše in se prilagaja njihovim edinstvenim potrebam in sposobnostim. Ne glede na to, ali ste začetnik ali imate nekaj izkušenj z jogo, ste dobrodošli, da se nam pridružite.

Vzdušje v Harrison Park Seniors Center je vedno prijazno in gostoljubno. To je odlična priložnost za spoznavanje podobno mislečih posameznikov, ki želijo ostati aktivni in se zabavati. Tečaj je odprt za vse, stare 55 let in več, predhodne izkušnje pa niso potrebne.

Če želite sodelovati, morate plačati 2 USD na dan predavanja. Ta pristojbina pomaga pokriti stroške izvajanja programa in zagotavlja, da ostane dostopen vsem. Predavanje poteka od 10 do 00, kar udeležencem omogoča dovolj časa za izvajanje različnih vaj in sprostitvenih tehnik.

Če iščete način, kako se vrniti svoji skupnosti, so vam v centru za starejše Harrison Park na voljo priložnosti za prostovoljno delo. Vedno iščejo predane posameznike, ki lahko pomagajo pri različnih aktivnostih in programih. Zainteresirani za več informacij pokličite na 289/259-2862.

Začetna joga za starejše v Harrison Park Seniors Center ponuja celosten pristop k dobremu počutju za starejše odrasle. To je priložnost za izboljšanje moči, prožnosti in ravnotežja, hkrati pa spodbuja mentalno in čustveno dobro počutje. Redna vadba je bistvenega pomena za ohranjanje zdravega življenjskega sloga in ta razred ponuja varno in podporno okolje za upokojence pri telesni dejavnosti.

Viri: Harrison Park Seniors Center

Opredelitve:

– Joga za začetnike: Vadba joge, posebej zasnovana za posameznike, ki se z jogo šele spoznavajo in morda potrebujejo spremembe.

– Starejši: posamezniki, stari 55 let in več.

– Prostovoljstvo: dejanje ponujanja svojega časa in storitev za pomoč pri različnih dejavnostih ali programih brez denarnega nadomestila.