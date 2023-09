Apple AirPods Pro druge generacije preklopi na USB-C za polnilno torbico

By

Apple je med dogodkom iPhone 15 napovedal, da bo druga generacija AirPods Pro zdaj opremljena s polnilno torbico USB-C. To je pomembna sprememba, saj pomeni, da bodo AirPods Pro zdaj uporabljali isti polnilnik kot iPad in MacBook, kar uporabnikom omogoča uporabo katerega koli kabla USB-C, ki ga imajo na voljo. Zaradi kompaktne velikosti in zmogljivosti baterije je AirPods Pro združljiv z vrsto kablov USB-C, kar uporabnikom zagotavlja udobje.

Poleg tega bodo novi AirPods Pro še naprej podpirali brezžično polnjenje, kar uporabnikom omogoča prilagodljivost polnjenja ušesnih slušalk brez potrebe po kablih. Kar zadeva zaščito, je prišlo do rahlega izboljšanja odpornosti slušalk AirPods Pro na prah in vodo. Zdaj imajo oceno IP54, ki zagotavlja nekaj zaščite pred prašnimi delci in brizgi vode. Vendar naj se uporabniki izogibajo potapljanju slušalk AirPods Pro v vodo.

Čeprav še ni novic o tem, kdaj bodo sledile druge različice slušalk AirPods, se pričakuje, da bo ta prehod na USB-C sprejet v prihodnjih modelih. Cena novih AirPods Pro bo ostala pri 249 $ v ZDA in 30 drugih državah, na voljo pa bodo za nakup od 22. septembra.

Na splošno ta prehod na polnjenje USB-C za AirPods Pro druge generacije ponuja večjo združljivost in udobje za uporabnike ter izboljšano zaščito pred prahom in vodo. Apple še naprej izboljšuje svoje izdelke, da bi zadovoljil razvijajoče se potrebe svojih strank.

Viri: Apple Event – ​​Predstavitev iPhone 15