Najnižje cene vseh časov za Applov novi 15-palčni M2 MacBook Air in več

Če iščete nov MacBook ali iPad Pro, je trenutno na voljo nekaj odličnih ponudb. Applov novi 15-palčni M2 MacBook Air je trenutno naprodaj po najbolj nizki ceni 1,299 $, kar je 200 $ nižje od običajne cene. Ta model ima 512 GB prostora za shranjevanje in ima 15.3-palčni zaslon Liquid Retina, zmogljivost Apple Silicon in 18-urno življenjsko dobo baterije. Prihranek velja tudi za model s 256 GB, ki je zdaj na voljo za 1,099 $.

Za uporabnike iPad Pro je Applova 11-palčna tipkovnica Magic Keyboard trenutno znižana na 209.99 USD, kar je manj od 299 USD. Ta tipkovnica je združljiva z vsemi najnovejšimi Applovimi iPadi, vključno s serijama M2 in M1, kot tudi z najnovejšim iPad Air. Ponuja izboljšano izkušnjo tipkanja z osvetljenimi tipkami in vgrajeno sledilno ploščico. Tipkovnica se poveže z iPadom prek Applovega pametnega priključka, s čimer odpade potreba po polnjenju in povezljivosti Bluetooth.

Če iščete prenosni polnilnik, je UGREEN izdal novo 10,000mAh MagSafe Power Bank. Ta napajalnik ima tuljavo MagSafe in omogoča 7.5 W hitrosti polnjenja za iPhone in 15 W hitrosti za naprave Android. Ima tudi dva dodatna priključka za polnjenje drugih naprav. Powerbank je trenutno naprodaj za 48.99 $, kar je manj od 70 $.

Te ponudbe ponujajo velike prihranke pri najnovejših Applovih napravah in dodatkih, zaradi česar je pravi čas za nadgradnjo vaše tehnologije. Ne zamudite teh popustov!

