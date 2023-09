Samsung Galaxy Buds 2 Pro znižan za sezono Back to School

Pozor vsem ljubiteljem slušalk! Samsung ponuja fantastično ponudbo za svoje slušalke Galaxy Buds 2 Pro ravno v času šolske sezone. Brezžične slušalke so trenutno naprodaj s 23-odstotnim popustom, s čimer se je cena znižala z 230 dolarjev na 178 dolarjev. To je najnižja cena, kar smo jih videli od črnega petka. Še bolje pa je, da so v prodajo vključene vse tri barve Galaxy Buds 2 Pro, pri čemer je cena bele barve en dolar nižja od grafitne in burja vijolične možnosti.

Galaxy Buds 2 Pro predstavlja znatno izboljšavo v primerjavi s prejšnjimi modeli. Prejšnje različice, kot je Galaxy Buds Live, niso imele učinkovitega odpravljanja šumov, medtem ko so imele originalne Galaxy Buds Pro težave z blokiranjem zvoka in kakovostjo. V našem pregledu smo slušalki Galaxy Buds 2 Pro podelili oceno 86, pri čemer smo pohvalili njihove izboljšane zmožnosti dušenja hrupa in izboljšano prileganje. Življenjska doba baterije, ki zdrži približno pet ur neprekinjenega poslušanja, ostaja podobna kot pri predhodniku. Tudi kakovost klicev je ostala enaka.

Te znižane slušalke Galaxy Buds 2 Pro so del Samsungovega dogodka »Smart Home« na Amazonu, ki vključuje druge razburljive ponudbe. Na primer, 49-palčni igralni monitor Odyssey G9 je trenutno znižan za 29 odstotkov, s 1,400 USD na 1,000 USD. Poleg tega je Galaxy Watch 5 40 mm LTE na voljo po znižani ceni 230 USD, kar je manj od 330 USD. Trenutno so v prodaji tudi drugi Samsungovi pripomočki, kot so mobilni telefon Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition in pomnilniška kartica microSD Pro Ultimate.

