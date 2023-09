Samsung izda One UI 6.0 Beta za Galaxy A34

Samsung je pred kratkim predstavil težko pričakovano One UI 6.0 beta za svoj pametni telefon Galaxy A34 v Veliki Britaniji. Ta različica beta z oznako A346BXXU4ZWI1 tehta približno 2 GB in je priložena najnovejšemu operacijskemu sistemu Android 14.

Medtem ko se je program beta začel v Združenem kraljestvu, se pričakuje, da se bo kmalu razširil na druge države, kot so Kitajska, Indija, Koreja, Nemčija in Poljska. To pomeni, da lahko uporabniki Galaxy A34 v teh regijah pričakujejo tudi preizkušanje novih funkcij in izboljšav, uvedenih v One UI 6.0.

Za sodelovanje v beta programu morajo lastniki Galaxy A34 najprej namestiti aplikacijo Samsung Members na svoje naprave. Od tam se lahko enostavno prijavijo za program beta in počakajo, da postane posodobitev na voljo v razdelku Posodobitev programske opreme v nastavitvah njihove naprave.

Program Galaxy A34 One UI 6.0 beta sledi uspešnim beta programom, izvedenim za serijo Galaxy S23 in Galaxy A54. Samsung je znan po tem, da svoje uporabnike aktivno vključuje v proces testiranja in izboljšav, s čimer svojim strankam zagotavlja stabilnejšo in izpopolnjeno izkušnjo programske opreme.

Z One UI 6.0 želi Samsung izboljšati splošno uporabniško izkušnjo z uvedbo novih funkcij, izboljšanjem zmogljivosti in varnosti ter optimizacijo uporabniškega vmesnika. Kot večja posodobitev prejšnjega uporabniškega vmesnika One UI 5.5 se pričakuje, da bo Galaxy A34 prinesel pomembne izboljšave in svež videz.

