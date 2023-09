Odkrijte Samsungovo razprodajo: najboljše ponudbe telefonov, televizorjev in drugega

By

Razprodaja Samsung Discover je zdaj odprta za vse po kratkem obdobju zgodnjega dostopa. S široko ponudbo izdelkov, vključno s telefoni, televizorji, gospodinjskimi aparati, nosljivimi izdelki in drugo vrhunsko tehnologijo, se za vsakogar najde nekaj.

Ena izjemna ponudba je Samsung Galaxy S23 Ultra, ki je na voljo od 399 $ z ustrezno menjavo. Poleg znižane cene bodo kupci prejeli tudi brezplačno dvojno nadgradnjo prostora za shranjevanje. To je odlična priložnost, da dobite enega od vodilnih Samsungovih telefonov po fantastično nizki ceni, čeprav je za zamenjavo potrebna vrhunska sodobna naprava.

Za tiste z omejenim proračunom je Samsung Galaxy A54 na voljo od 124.99 $. To vključuje samodejni rabat v višini 75 USD na prvotno ceno 449.99 USD, kot tudi do 250 USD izboljšanega kredita za menjavo. Galaxy A54 je dobro izdelan pametni telefon z vsemi funkcijami, ki ponuja odlično vrednost za denar.

Razprodaja Discover Samsung poleg telefonov vključuje tudi ponudbe televizorjev. Kupci lahko izkoristijo popuste do 4,000 USD na televizorje QLED, OLED in 8K. Ne glede na to, ali iščete visokokakovostno sliko, živahne barve ali najnovejšo tehnologijo, obstaja TV ponudba za vas.

Ker bo v prihodnjih dneh na voljo več ponudb in hitrih ponudb, je vredno prebrskati celotno razprodajo Discover Samsung in poiskati najboljše ponudbe, ki ustrezajo vašim potrebam. Ves teden bodite pozorni na naše posodobitve, saj izpostavljamo najboljše ponudbe.

