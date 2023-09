Apple sodeluje s Samsungom za plošče OLED v seriji iPhone 15

Glede na nedavna poročila se bo Apple zanašal na Samsung, da bo zagotovil večino plošč OLED za svojo prihajajočo serijo iPhone 15. Ta odločitev je prišla po tem, ko so plošče OLED BOE padle na Applovem testu nadzora kakovosti, zaradi česar se je ameriško podjetje obrnilo na svojega korejskega partnerja.

Prvotno naj bi LG in Samsung zagotovila zaslone LTPO OLED za iPhone 15 Pro in 15 Pro Max, medtem ko naj bi BOE dobavil plošče za zaslone LTPS OLED na iPhone 15 in iPhone 15 Plus. Vendar je Apple ugotovil, da izdelki BOE ne izpolnjujejo njihovih zahtev, zaradi česar so v zadnjem trenutku prerazporedili svoja naročila. Govorice so nakazovale, da ima BOE težave z luknjami za Face ID, zaradi česar se je Apple odločil prerazporediti naročila.

Če bo BOE uspel rešiti te težave do konca, bo morda še vedno prejel nekaj naročil za enote, ki bodo izdelane leta 2024. Vendar ostaja nejasno, ali bo BOE lahko izpolnil Appleove standarde.

Apple naj bi naprave iPhone 15 predstavil danes ob 10. uri po pacifiškem času, za gledalce pa bo potekal prenos v živo. Tukaj je tisto, kar lahko pričakujemo od standardnih telefonov iPhone 15 in različic Pro.

Opredelitve:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, tehnologija zaslona, ​​ki ponuja živahne barve in globoko črnino z oddajanjem svetlobe neposredno iz posameznih slikovnih pik.

– LTPO: nizkotemperaturni polikristalni oksid, različica tehnologije tankoplastnih tranzistorjev (TFT), ki omogoča izboljšano energijsko učinkovitost in spremenljivo hitrost osveževanja na zaslonih.

– LTPS: nizkotemperaturni polisilicij, polprevodniški material, ki se uporablja v nekaterih zaslonskih ploščah za izboljšanje kakovosti slike in zmanjšanje porabe energije.

– Face ID: Applova tehnologija za prepoznavanje obraza, ki se uporablja za varno preverjanje pristnosti na njihovih napravah.

