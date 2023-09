Govorice Nintendo Switch 2: Demo Breath of the Wild je predstavil izboljšano grafiko in čas nalaganja

Pred kratkim so krožile govorice o Nintendovi naslednji konzoli, pogojno imenovani 'Switch 2'. Glede na poročila Eurogamerja in VGC so imeli izbrani razvijalci priložnost predstaviti konzolo med Gamescom 2023. Predstavitev je vsebovala izboljšano različico igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, čeprav podrobnosti o izboljšavah takrat niso bile navedene.

Iz nedavnega podcasta Nate the Hate so se zdaj pojavile nove govorice o podrobnostih. Gostitelj je trdil, da je tehnološki demo na Gamescomu prikazal Breath of the Wild, ki teče pri 4K 60 sličicah na sekundo, pri čemer je opazna izboljšava izkoreninjenje časov nalaganja. Pomembno je pojasniti, da te govorice ne pomenijo, da bo naslov za zagon Switch ponovno izdan z naslednjo strojno opremo. Namesto tega je bil uporabljen za prikaz tehničnega napredka naslednika.

Obstajajo tudi trditve, da je tehnološka predstavitev uporabljala DLSS 3.5, Nvidijino tehnologijo povečanja AI v realnem času. Vendar pa ni gotovo, ali je demo uporabil celoten nabor funkcij različice 3.5, kot je ustvarjanje okvirjev. Vključitev DLSS je bila tema špekulacij za naslednika Switcha že nekaj let, omemba različice 3.5 pa je vsekakor zanimiva.

Med pogovorom o podcastu je voditelj omenil, da je možen datum marec 2024, čeprav ni bilo jasno, ali se to nanaša na datum razkritja ali objave. Prejšnje govorice v začetku tega leta so predlagale, da bo Switch 2024 izšel pozno leta 2.

Pomembno je omeniti, da Nintendo trenutno še ni uradno potrdil teh govoric. Informacije temeljijo na virih in govoricah. Poleg tega, če so te specifikacije točne, je bistveno upoštevati, da tehnološka predstavitev, prikazana na Gamescomu, morda ne odraža nujno funkcij končne konzole.

Ker te govorice še naprej krožijo, je vznemirljivo razmišljati o možnostih izboljšane različice igre Breath of the Wild na 'Switch 2'. Vendar pa je treba te govorice jemati z rezervo, dokler Nintendo ne objavi uradnih objav.

