Nekdanji Meta Lead se pridružuje Brand Experience Agency Reunion kot partner-kreativec

Reunion, agencija za izkušnje z novoustanovljenimi blagovnimi znamkami, je objavila, da se je nekdanji vodja APAC Metaverse pri Meta, Ollie Beeston, pridružil podjetju kot kreativni partner. Beeston prinaša bogate izkušnje pri razvoju tradicionalne filmske obrti, virtualne produkcije, VR, WebXR, AR in blagovnih znamk za vodilne blagovne znamke, kot so Hyundai, Cadbury, Adore Beauty in Metin lastni Oculus.

Pred svojo vlogo pri Meti je Beeston delal kot ACD pri Clemenger BBDO, kjer je prispeval k opaznim kampanjam za V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's in TAB.

Ekipa na Reunionu je izrazila navdušenje, da se je Beeston pridružil agenciji, in poudarila, da se njegovi rezultati popolnoma ujemajo z njihovo osredotočenostjo, ki temelji na podatkih in je osredotočena na stranke. Soizvršni direktor Justin Hind je izjavil: "Njegove dokazane izkušnje odražajo našo zavezanost strategijam, ki temeljijo na podatkih, in pobudam, osredotočenim na stranke."

Beeston je izrazil svoje navdušenje, da se je pridružil Reunionu, pri čemer je opozoril, da je pristop agencije, ki temelji na strankah in je osredotočen na podatke, zelo primeren za razvijajoče se potrebe sodobnega občinstva. Rekel je: »Navdušen sem, da se pridružujem vodstveni ekipi na Reunionu, in želim se posvetiti oblikovanju idej, ki ne pritegnejo le pozornosti, ampak tudi spodbujajo pomembno sodelovanje tako občinstva kot blagovnih znamk v enaki meri.«

Reunion sta ustanovila Justin Hind in Stephen Knowles, ki imata bogate izkušnje s trženjem uspešnosti in svetovanjem pri digitalni transformaciji. Njihov cilj je sodelovati z ambicioznimi strankami, ki želijo izboljšati dostopnost svoje blagovne znamke in sodelovanje na vseh stičnih točkah in kanalih.

Opredelitve:

1. Metaverse: Kolektivni virtualni skupni prostor, ustvarjen s konvergenco virtualno izboljšane fizične resničnosti in fizično obstojne virtualne resničnosti.

2. APAC: Azijsko-pacifiška regija, ki vključuje države v vzhodni Aziji, južni Aziji, jugovzhodni Aziji in Oceaniji.

3. ACD: pridruženi kreativni direktor, vloga v oglaševalskih in marketinških agencijah, ki vključuje nadzor in usmerjanje ustvarjalnega procesa.

4. Clemenger BBDO: Oglaševalska agencija s sedežem v Avstraliji in globalno prisotna, ki ponuja storitve na področju kreativnega trženja, trženja blagovnih znamk in digitalnega trženja.

5. Oculus: Blagovna znamka slušalk za navidezno resničnost, ki jih je razvila in izdelala družba Meta, prej znana kot Facebook Technologies.

