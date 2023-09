Xiaomi bo predstavil serijo Redmi Note 13 Pro s kamero 200 MP in novim naborom čipov MediaTek

By

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov Xiaomi bo razširil svojo cenovno ugodno podznamko Redmi s prihajajočo serijo Redmi Note 13 Pro. Podjetje je pred kratkim na Weibu objavilo, da bo okno lansiranja novih pametnih telefonov na Kitajskem pozneje ta mesec. Serija Redmi Note 13 Pro bo vključevala dva modela: Redmi Note 13 Pro in Redmi Note 13 Pro+.

Eden od glavnih vrhuncev teh naprav so njihovi primarni senzorji kamere z 200 milijoni slikovnih pik, ki uporabnikom zagotavljajo fotografske zmogljivosti visoke ločljivosti. Poleg tega bodo modeli Redmi Note 13 Pro vsebovali nov nabor čipov MediaTek, ki ponuja izboljšano zmogljivost in učinkovitost.

Model Redmi Note 13 Pro+ naj bi bil opremljen s prilagojenim senzorjem kamere Samsung ISOCELL, ki obljublja izboljšano zmogljivost fotografiranja. Ta senzor je podoben tistemu, ki se uporablja v Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Glede na spletno stran TENAA bosta oba pametna telefona opremljena s 6.67-palčnim zaslonom OLED in podpirala povezljivost 5G. Redmi Note 13 Pro+ bo verjetno ponujal do 18 GB RAM-a, medtem ko bo Redmi Note 13 Pro morda imel do 16 GB RAM-a.

Xiaomi je že potrdil, da bo serija Redmi Note 13 Pro opremljena z nastavitvijo zadnje kamere 200 MP. Dražjo različico Pro+ bo poganjal nov 4nm nabor čipov MediaTek Dimensity 7200-Ultra, ki je nadgradnja običajnega Dimensity 7200, ki ga najdemo v drugih pametnih telefonih. Obe napravi naj bi vključevali tudi kamero za selfije s 16 MP.

Kar zadeva kapaciteto baterije, se govori, da ima Redmi Note 13 Pro baterijo 4,880 mAh, medtem ko bo Redmi Note 13 Pro+ opremljen z nekoliko večjo baterijo 5,020 mAh.

Xiaomijeva serija Redmi Note 13 Pro želi uporabnikom zagotoviti napredne zmogljivosti kamere in zmogljivo zmogljivost po dostopni ceni. S prihajajočo predstavitvijo na Kitajskem se lahko potrošniki veselijo impresivne linije pametnih telefonov podznamke Xiaomi Redmi.

Viri:

– Članek: FoneArena

– Senzor kamere: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition

– Čipset: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

