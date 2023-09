Razorpay pridobi zagonsko podjetje za digitalno fakturiranje BillMe, da bi izboljšal sodelovanje strank

By

Fintech unicorn Razorpay je napovedal nakup BillMe, zagonskega podjetja za digitalno izdajanje računov in pritegovanje strank. Zagonsko podjetje s sedežem v Mumbaju je razvilo platformo, katere cilj je odpraviti papirnate račune in povečati dodano vrednost za trgovce prek digitalnega izdajanja računov. To je že osmi prevzem s strani Razorpay, ki širi svoj portfelj od nakupa Ezetapa avgusta 2022.

S tem prevzemom želi Razorpay opolnomočiti podjetja s hibridnim modelom, ki jim omogoča učinkovitejše sodelovanje s svojimi strankami. Ker brezstični načini in načini interakcije brez trenja še naprej pridobivajo na priljubljenosti med potrošniki, želi Razorpay izkoristiti zmogljivosti BillMe, da bi trgovcem zagotovil zelo prilagojeno in interaktivno izkušnjo izdajanja računov. Digitalni računi, ki jih ustvari Razorpay, bodo ponujali funkcije, kot so možnosti povratnih informacij in anket, kar bo trgovcem omogočilo, da prilagodijo svoje strategije sodelovanja glede na preference potrošnikov.

BillMe, ustanovljen leta 2018, je oskrboval že več kot 4,000 podjetij, vključno z velikimi blagovnimi znamkami, kot so McDonald's, Burger King, Decathlon in Cinepolis. Platforma podjetjem omogoča, da začnejo z digitalnim izdajanjem računov v manj kot 10 minutah, kar poenostavi procese, ki običajno trajajo veliko dlje. Poleg tega samopostrežne nadzorne plošče, ki jih ponuja BillMe, trgovcem omogočajo analizo vedenja strank, vzpostavijo pravila oglaševalskih akcij po meri ter olajšajo navzkrižno prodajo in promocije.

Stranke bodo imele koristi od poenostavljene in hitrejše izkušnje na blagajni, ki jo zagotavlja digitalno izdajanje računov. Ni jim več treba skrbeti za shranjevanje ali pridobivanje papirnatih računov za prihodnjo uporabo. Namesto tega bodo digitalni računi lahko dostopni in se lahko uporabljajo kot večdimenzionalno orodje za trgovce, da bolje razumejo, vključijo in ciljajo na svoje stranke.

Razorpay vidi velik potencial na svetovnem trgu digitalnih potrdil, za katerega se predvideva, da bo do leta 2.3 dosegel 2027 milijarde dolarjev. Z vključitvijo ponudbe BillMe želi Razorpay pomagati podjetjem, da izstopajo s povečanjem vključenosti strank, obdržanjem strank in krepitvijo njihovih tržnih zmogljivosti. Ta prevzem se ujema z vizijo Razorpay, da postane zaupanja vredno vse na enem mestu za vse plačilne rešitve, ki skrbi za podjetja vseh velikosti.

Podjetje Razorpay, ustanovljeno leta 2014, je že zagotovilo rešitve plačilne tehnologije za več kot 8 milijonov podjetij. Podjetje je pridobilo 817 milijonov dolarjev sredstev od uglednih vlagateljev, kot so Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global in MasterCard. Z dodatkom BillMe Razorpay še naprej širi svoj odtis v industriji finančnih tehnologij in utrjuje svoj položaj vodilnega igralca na področju plačil.

Viri:

– Razorpay pridobi zagonsko podjetje za digitalno fakturiranje BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html