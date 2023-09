Qualcomm je podpisal novo pogodbo za dobavo 5G čipov Appleu do leta 2026

Qualcomm je z Appleom dosegel nov dogovor o dobavi čipov 5G za telefone iPhone vsaj do leta 2026. Kot vodilni oblikovalec modemskih čipov, ki telefonom omogočajo povezavo z mobilnimi podatkovnimi omrežji, je Qualcomm pred tem leta 2019 podpisal dobavno pogodbo z Appleom, po resoluciji dolgotrajnega pravnega spora med družbama.

Trenutni sporazum o dobavi čipov med Qualcommom in Appleom naj bi potekel letos, kar pomeni, da bodo prihajajoči iPhoni, ki naj bi jih Apple napovedal, zadnji, ki bodo izdani v okviru tega sporazuma. Vendar pa nova pogodba zagotavlja, da bo Qualcomm še naprej zagotavljal čipe za Applove telefone vsako leto do leta 2026.

Na žalost Qualcomm ni razkril posebnih pogojev in vrednosti pogodbe. Proizvajalec čipov je le omenil, da so pogoji "podobni" prejšnji dobavni pogodbi. Poleg tega bo pogodba o licenciranju patentov, ki sta jo Qualcomm in Apple podpisala leta 2019, veljala do leta 2025 z možnostjo dveletnega podaljšanja.

Medtem ko Apple aktivno dela na razvoju lastne modemske tehnologije in je leta 1 kupil Intelovo modemsko enoto za milijardo dolarjev, ostaja nejasno, kako hitro namerava Apple preiti na uporabo lastnih čipov. Qualcomm je napovedal, da bo le petina Applovih iPhonov uporabljala njegove čipe do leta 2019. Vendar se ta projekcija lahko izkaže za konzervativno, saj so bile prejšnje projekcije Qualcomma za poslovanje z Applom v letu 2026 presežene, saj so bili vsi modeli iPhone 2021 izdani lani. ki vključuje modeme Qualcomm.

Ta novi dogovor med Qualcommom in Appleom je ključnega pomena za Applovo strategijo dobavne verige, zlasti v luči izzivov, s katerimi se sooča na Kitajskem. Krepitev dobavnih verig zunaj Kitajske je postala prednostna naloga za Apple in zdi se, da podjetje odlaša ali zmanjšuje načrte za samostojno proizvodnjo lastnih čipov na različnih področjih.

Viri: Qualcomm, Hargreaves Lansdown