Qualcomm je z Appleom podpisal pogodbo o dobavi čipov 5G do leta 2026

By

Qualcomm je v ponedeljek objavil, da je z Appleom podpisal pogodbo o dobavi 5G čipov za telefone iPhone vsaj do leta 2026. Ta pogodba podaljšuje obstoječe odnose med obema podjetjema in nakazuje, da Apple trenutno ne načrtuje razvoja lastne modemske tehnologije. Sporazum prihaja v času, ko se Apple sooča z izzivi na Kitajskem in želi okrepiti svoje dobavne verige na drugih področjih.

V skladu z novim dogovorom bo Qualcomm zagotavljal čipe za telefone iPhone, ki bodo izdani vsako leto do leta 2026. Natančna vrednost dogovora ni bila razkrita, vendar naj bi bil podoben prejšnjemu dogovoru o dobavi med obema podjetjema. Delnice Qualcomma so se po objavi podražile za 4 odstotke, delnice Appla pa za 0.5 odstotka.

Ta posel temelji na pogodbi o dobavi čipov, ki sta jo Qualcomm in Apple podpisala leta 2019 po rešitvi dolgotrajnega pravnega spora med obema podjetjema. Ta pogodba o dobavi naj bi potekla letos, zaradi česar bodo iPhoni, ki naj bi bili objavljeni v torek, zadnji, ki bodo debitirali v okviru te pogodbe.

Poleg pogodbe o dobavi čipov je Qualcomm tudi potrdil, da pogodba o licenciranju patentov z Appleom, ki je bila podpisana leta 2019, ostaja v veljavi. Ta pogodba naj bi se iztekla leta 2025, vendar obstaja možnost podaljšanja za dve leti.

Apple je delal na lastni modemski tehnologiji in leta 1 kupil Intelovo modemsko enoto za 2019 milijardo dolarjev. Vendar podjetje še ni zagotovilo podrobnosti o tem, kdaj namerava začeti uporabljati lastne čipe.

Medtem ko Qualcomm predvideva, da bo do leta 2026 le petina Applovih iPhonov uporabljala njegove čipe, so bile pretekle projekcije podjetja preveč konzervativne. Omeniti je treba, da so vsi modeli iPhone 14, izdani lani, uporabljali modeme Qualcomm. Qualcommov glavni finančni direktor tudi pričakuje, da bo ta teden izšla "velika večina" iPhonov 2023, ki bodo vključevali modeme Qualcomm.

Na splošno ta podaljšana pogodba med Qualcommom in Appleom krepi njuno partnerstvo in zagotavlja stabilno dobavo čipov 5G za prihodnje Applove telefone iPhone. Prav tako nakazuje, da Apple v bližnji prihodnosti ne namerava razviti lastne modemske tehnologije.

Vir: izvirni članek izvira iz Reutersa.