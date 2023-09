Napoved, da bo Qualcomm do leta 5 še naprej dobavljal modeme 2026G za Applove pametne telefone, je pritegnila veliko pozornost tako vlagateljev kot analitikov. Ta razvoj odstopa od prejšnjih pričakovanj, saj so analitiki Wall Streeta in uradniki Qualcomma pričakovali, da bo Apple leta 5 proizvajal in uporabljal lasten modem 2024G.

Novica o razširjenem partnerstvu Qualcomma z Appleom prihaja tik pred Applovim težko pričakovanim razkritjem izdelka, načrtovanim za torek. Pričakuje se, da bodo te prihajajoče naprave Apple vsebovale modeme Qualcomm, kar bo dodatno utrdilo odnos med obema tehnološkima velikanoma.

Po objavi so delnice družbe Qualcomm v ponedeljek občutno zrasle za 3.9 %, kar odraža pozitivno razpoloženje med vlagatelji. To kaže na glasovanje o zaupanju v sposobnost Qualcomma, da ohrani svoj položaj vodilnega ponudnika modemov 5G.

Nadaljevanje partnerstva med Qualcommom in Appleom ponovno potrjuje status Qualcomma kot ključnega igralca na trgu modemov 5G. To strateško zavezništvo zagotavlja, da lahko Apple dostavi visokokakovostne pametne telefone, ki lahko izkoristijo celoten potencial tehnologije 5G. Z nenehnim napredkom v 5G in naraščajočimi zahtevami po hitrejši in zanesljivejši povezljivosti je zanesljiv in učinkovit dobavitelj modema ključnega pomena za dolgoročni uspeh družbe Apple.

Če povzamemo, je Qualcommova napoved, ki razkriva njihovo nadaljnjo vlogo Applovega dobavitelja modema 5G do leta 2026, sprožila pozitivne odzive vlagateljev in analitikov. Ta razvoj postavlja Qualcomm kot ključnega igralca na trgu 5G in poudarja pomen zanesljive povezljivosti za Applove prihajajoče pametne telefone.

Opredelitve:

– 5G modem: naprava ali nabor čipov, ki napravam omogoča povezavo z omrežji 5G in dostop do hitrih podatkov in nizke zakasnitve, ki jih ponuja tehnologija 5G.

– Qualcomm: tehnološko podjetje, specializirano za razvoj in dobavo polprevodnikov in programske opreme za brezžične telekomunikacije.

Vir: Market Movers