Qualcomm je podaljšal pogodbo o dobavi Appleu modemov 5G

Qualcomm je napovedal podaljšanje pogodbe o dobavi modemov 5G za Applove pametne telefone, kar kaže, da se Apple še vedno sooča z izzivi pri razvoju lastne tehnologije. Od leta 2018 Apple dela na ustvarjanju lastnih modemov, ki so odgovorni za olajšanje komunikacije med njegovimi napravami in mobilnimi omrežji. To prizadevanje je del Applove večje pobude, da več svojih polprevodniških komponent proizvede interno, namesto da bi se zanašal na zunanje dobavitelje.

V skladu s pogoji pogodbe bo Qualcomm Appleu zagotovil svoje čipe za predstavitve pametnih telefonov, načrtovane za leta 2024, 2025 in 2026. Čeprav podrobnosti posla niso bile razkrite, je Qualcomm izjavil, da so podobni prvotnemu dogovoru, doseženemu leta 2019 Qualcomm je kot vodilni proizvajalec čipov na področju tehnologij 5G izrazil zaupanje v svojo dolgoletno vodilno vlogo v industriji.

Apple je največja stranka Qualcomma, odgovorna za približno 25 % njegovih prihodkov. Pričakovali so, da bo prihajajoči iPhone 15, ki bo izšel v torek, eden od končnih modelov, ki bodo uporabljali Qualcommove modeme. Apple in Qualcomm sta bila pred tem vpletena v odmevne spore glede intelektualne lastnine in pogodb po vsem svetu, preden sta leta 2019 dosegla poravnavo, ki je vključevala "večletno pogodbo o dobavi nabora čipov".

Vendar pa je Apple kmalu zatem nadaljeval svoje načrte za razvoj modema s prevzemom Intelovega podjetja s čipi za pametne telefone za milijardo dolarjev. Ta novi dogovor s Qualcommom omogoča, da Apple v naslednjih treh letih postopoma integrira lastne čipe v svoje pametne telefone, pod pogojem, da so pripravljeni za uporabo.

Zlasti delnice družbe Qualcomm so ob objavi doživele 8-odstotni skok v trgovanju pred borzo in se na koncu poravnale s 3-odstotnim povečanjem v trgovanju pozno zjutraj. Maja 2021 je Apple sklenil tudi več milijard dolarjev vredno pogodbo z Broadcomom za različne druge komponente 5G.

Opredelitve:

– Modem: naprava, ki omogoča komunikacijo med računalnikom ali pametnim telefonom in internetom prek omrežne povezave.

– Polprevodnik: material, običajno silicij, ki ima lastnosti električne prevodnosti med prevodnikom in izolatorjem. Uporablja se za izdelavo različnih elektronskih komponent.

– 5G: Peta generacija brezžične tehnologije, ki zagotavlja višje hitrosti in izboljšano povezljivost v primerjavi s prejšnjimi generacijami.

– Proizvajalec čipov: Podjetje, ki načrtuje in proizvaja integrirana vezja (čipe), ki se uporabljajo v elektronskih napravah.

