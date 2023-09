Delnice Qualcomma naraščajo, ko Apple razširi partnerstvo s čipi 5G

Delnice Qualcomma (QCOM) so zabeležile znatno povečanje vrednosti po napovedi, da bo podjetje še naprej dobavljalo Apple (AAPL) čipe 5G za iPhone do leta 2026. Ta poteza kaže, da Apple še ni pripravljen razvijati lastnih čipov, kar kaže na nadaljnjo odvisnost od Qualcommove tehnologije.

Razširitev partnerstva med Qualcommom in Appleom ni presenečenje, glede na vse večji pomen tehnologije 5G v industriji pametnih telefonov. Ker se povpraševanje po hitrejši in zanesljivejši povezljivosti povečuje, vključitev čipov 5G v Applov vodilni izdelek zagotavlja, da iPhone ostane konkurenčen na trgu.

Novica o razširjenem partnerstvu je imela pozitiven vpliv na delnice Qualcomma, saj vlagatelji vidijo nadaljnje sodelovanje z Applom kot glasovanje o zaupanju v tehnologijo podjetja in prihodnje obete. Porast vrednosti delnice odraža optimizem trga glede sposobnosti Qualcomma, da ohrani svoj položaj ključnega igralca v industriji polprevodnikov.

Poleg tega to partnerstvo Applu zagotavlja tudi strateško prednost. Z zanašanjem na Qualcommovo strokovno znanje in izkušnje pri razvoju čipov 5G se lahko Apple osredotoči na druga področja svojega poslovanja, kot so inovacije programske in strojne opreme. To sodelovanje omogoča podjetju Apple, da izkoristi obsežno znanje in izkušnje podjetja Qualcomm, ne da bi mu bilo treba veliko vlagati v zmogljivosti za proizvodnjo čipov.

Na splošno odločitev o podaljšanju partnerstva med Qualcommom in Appleom poudarja nenehni pomen tehnologije 5G na trgu pametnih telefonov. Prav tako poudarja pomen sodelovanja in specializacije v industriji polprevodnikov, kjer lahko podjetja izkoristijo prednosti drug drugega za zagotavljanje inovativnih in konkurenčnih izdelkov.

Viri:

– Yahoo Finance Live

– Definicije: 5G – peta generacija brezžične tehnologije, ki obljublja občutno večje hitrosti prenosa podatkov in manjšo zakasnitev. Omogoča široko paleto aplikacij, vključno z napravami IoT in avtonomnimi vozili.