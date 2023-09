Apple in Qualcomm sta podaljšala pogodbo o modemu 5G še za tri leta

Apple in Qualcomm sta objavila nov sporazum, po katerem bo Apple še naprej uporabljal Qualcommove 5G modeme vsaj naslednja tri leta. Dogovor zajema lansiranje iPhona v letih 2024, 2025 in 2026, s čimer podaljša prejšnji sporazum, ki naj bi potekel pozneje letos. Ta novica prihaja sredi prejšnjih špekulacij, da bo Apple do leta 5 prešel na lastno interno rešitev modema 2025G.

Kot največja stranka Qualcomma je Apple odgovoren za skoraj četrtino prihodkov proizvajalca čipov. Medtem ko je Apple aktivno sodeloval pri razvoju lastnega modema 5G, se je podjetje soočilo s pravnimi ovirami zaradi patentov v lasti Qualcomma, ki naj bi potekli leta 2029 in 2030. Appleov cilj je razviti lasten modem 5G, ki bi ga lahko integrirali v svoj sistem A-serije na čipu (SoC), ki zagotavlja rešitev z enim čipom s pomembnimi izboljšavami v življenjski dobi baterije in zmogljivosti.

S podaljšanjem pogodbe s podjetjem Qualcomm Apple zagotavlja zanesljiv vir modemov 5G za svoje prihodnje modele iPhone. Medtem ko se Applova prizadevanja za razvoj lastnega modema nadaljujejo, podjetje priznava pomen Qualcommove tehnologije in strokovnega znanja na področju povezljivosti 5G. To sodelovanje omogoča podjetju Apple, da ohrani konkurenčno prednost na trgu pametnih telefonov z izkoriščanjem Qualcomm-ove vodilne modemske tehnologije 5G.

Medtem ko povpraševanje po povezljivosti 5G še naprej narašča, Appleova odločitev, da razširi svoje partnerstvo s Qualcommom, dokazuje svojo zavezanost, da svojim strankam zagotovi najnovejšo in najnaprednejšo mobilno tehnologijo. S tesnim sodelovanjem s podjetjem Qualcomm lahko Apple izkoristi njihovo strokovno znanje in zagotovi brezhibno integracijo zmogljivosti 5G v prihodnje modele iPhone.

To sodelovanje med Appleom in Qualcommom utrjuje njuno obstoječe partnerstvo in ponovno potrjuje, da industrija priznava vodilni položaj Qualcomma na področju modemske tehnologije 5G. Prav tako prikazuje Applovo predanost inovacijam in zagotavljanju najboljše možne uporabniške izkušnje za svoje stranke.

