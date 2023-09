Spreminjajoča se pokrajina e-naročanja v javnem sektorju

Nedavna raziskava, ki jo je izvedla družba Euna Solutions, osvetljuje razvijajoče se stanje e-naročanja v javnem sektorju. Podobno kot pri e-trgovini med podjetji (B2B) se vodje nabave in ekipe za nabavo v vladnih, akademskih in dobrodelnih organizacijah vedno bolj obračajo na digitalno tehnologijo, da bi racionalizirali svoje procese nabave.

Ena od ključnih ugotovitev raziskave je, da 44 % kupcev iz javnega sektorja zdaj uporablja programsko opremo za e-javna naročila poleg svojega sistema za načrtovanje virov podjetja (ERP). Poleg tega je 65 % anketirancev poročalo o uporabi kombinacije starejše in novejše digitalne tehnologije. Ta hibridni pristop omogoča sistemu ERP, da obravnava osnovne funkcije, medtem ko rešitev za e-naročanje upravlja bolj zapletene naloge, kot sta nabava in upravljanje prodajalcev.

Raziskava je tudi poudarila pomen skladnosti, učinkovitosti in sodelovanja prodajalcev za strokovnjake za javna naročila. Vendar je le 44 % vodij nabave izrazilo zaupanje v sposobnost njihovih organizacij, da obvladajo trenutno delovno obremenitev, medtem ko jih je 25 % priznalo, da se počutijo manj samozavestni.

Prihodnja delovna sila predstavlja še en izziv za javne agencije, saj bo skoraj 30 % zveznih uslužbencev do leta 2025 upravičenih do upokojitve, 27 % delovne sile pa bo sestavljala generacija Z. Ti mlajši delavci imajo močno naklonjenost do tehnologije in pričakujejo digitalno orodja, ki so del njihovega dela. Prednost dajejo poenostavljenim procesom in avtomatizaciji, da sprostijo čas za bolj strateške pobude.

Čeprav je bil dosežen napredek, raziskava razkriva, da se 20 % vodij nabave v javnem sektorju še vedno zanaša na papirno obdelavo in zastarele podedovane sisteme. Samo 14 % jih je poročalo, da uporabljajo najnovejša digitalna orodja in tehnologije za svoje postopke javnega naročanja.

Pandemija COVID-19 je pospešila digitalno preobrazbo nabav v javnem sektorju, zaradi česar so številne organizacije prisilile k sprejetju digitalnih rešitev iz nuje. Vendar prehod ni bil vedno gladek.

Za zaključek raziskava, ki jo je izvedla Euna Solutions, poudarja spreminjajočo se pokrajino e-naročanja v javnem sektorju. Poudarja vse večje sprejemanje digitalne tehnologije, izzive, s katerimi se soočajo pri zaposlovanju mlajših strokovnjakov za nabavo, ter pomen poenostavljenih procesov in avtomatizacije v postopkih javnega naročanja.

Viri: raziskava Euna Solutions, John Alexander, višji podpredsednik Euna Solutions, izdelek.