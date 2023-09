Šest dodatnih iger PlayStation Plus, napovedanih za september

By

Seznam, ki je pricurljal v javnost, je razkril šest iger PlayStation Plus Extra, ki bodo na voljo septembra. Igre je delil zanesljiv vir billbil-kun na Dealabs. Postava vključuje NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 in Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 je nadgrajen predzgodba igre NieR:Automata. Prejel je pozitivne ocene, IGN pa mu je dal oceno 8/10 in pohvalil izboljšane vizualne podobe in boj. Zgodba igre velja za njeno izstopajočo lastnost.

Unpacking, izdana leta 2021, je priljubljena indie igra, ki se vrti okoli organiziranja predmetov na različnih lokacijah. IGN mu je podelil oceno 8/10, pri čemer je poudaril njegovo preprosto, a zadovoljivo ugankarsko igro in sposobnost pripovedovanja pretresljive zgodbe o osebnih stvareh.

Te igre naj bi bile na voljo članom PS Plus Extra in Premium od 19. septembra. Ta izdaja označuje prvo serijo iger po Sonyjevem nedavnem zvišanju cen za vse njegove 12-mesečne naročnine PS Plus po vsem svetu.

Trenutno ni nobene uradne potrditve Sonyja glede razkritega seznama iger ali njegove razpoložljivosti. Oboževalci nestrpno pričakujejo uradno objavo za potrditev zasedbe. Ostanite z nami za več posodobitev.

Vir: IGN (Recenzent: Wesley Yin-Poole)