Ugibanja se začnejo, ko oboževalci čakajo na septembrski Nintendo Direct

Oboževalci Nintenda nestrpno pričakujejo objavo septembrske predstavitve Nintendo Direct, kar je tradicija, ki ji je podjetje sledilo v prejšnjih letih. Medtem ko Nintendo ni uradno napovedal dogodka, je zadnjih nekaj let pokazal dosleden vzorec septembrske neposredne predstavitve. S puščanjem informacij in govoricami o predstavitvah govorice o Switch 2, ki naj bi bile prikazane razvijalcem na Gamescom 2023, so špekulacije vse močnejše.

Obdobje sredi meseca, ki je vodilo do Tokyo Game Showa, ki se začne 21. septembra, je bilo v preteklosti najboljši čas za Nintendovo predstavitev. Glede na natrpan razpored izdaj iger do konca leta 2023, vključno z naslovi, kot so Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC in Detective Pikachu Returns, se nekateri oboževalci morda sprašujejo, ali je pravi čas, da Nintendo razkrije še več iger.

Če pogledamo prejšnja leta, so Nintendo Directs v septembru pogosto vključevali napovedi prihajajočih naslovov. Mlin govoric že brni o potencialnih igrah, ki bi lahko bile predstavljene na dogodku, in vedno obstaja možnost, da razvijalci tretjih oseb predstavijo svoje naslove, ki niso Nintendo, za Switch.

Medtem ko je leto 2023 že polno vznemirljivih izdaj, se oboževalci prav tako veselijo leta 2024, kjer bi lahko razkrili novo igro Princess Peach in prenovljeno različico Luigi's Mansion: Dark Moon, o kateri se govori. Pričakuje se tudi izid Splatoon 3 Side Order DLC.

Ali bo septembrski Nintendo Direct letos potekal ali ne, je še treba videti, vendar oboževalci še vedno upajo. Anketa, opravljena med oboževalci, kaže, da večina verjame, da Direct bo, 66 % jih pričakuje, da bo predstavitev napolnjena z naslovi prve stranke. 18 % jih meni, da je morda prehitro po nedavnem Wonder Directu, medtem ko 7 % meni, da bo Nintendo letos prekinil trend.

Na splošno oboževalci Nintenda nestrpno pričakujejo kakršno koli objavo v zvezi s septembrskim Directom in nestrpno pričakujejo, kakšne igre in presenečenja čakajo.

